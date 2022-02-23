По 10 гривень з кожного квитка: частина грошей від прокату фільму "Носоріг" Сенцова підуть на допомогу українській армії

Про це повідомляє "Артхаус Трафік".



"Відзавтра 10 гривень з кожного квитка ми відправлятимемо благодійному фонду Повернись живим, який допомагає ветеранам та військовим, що беруть участь у бойових діях на Донбасі", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, 18 листопада кримінальна драма Олега Сенцова "Носоріг" перемогла на Stockholm International Film Festival у Швеції.

Стрічка "Носоріг" Олега Сенцова за перший тиждень прокату зібрала понад 3,5 млн грн.

"Носоріг" - другий повнометражний фільм українського режисера Олега Сенцова. Світова прем’єра фільму відбулася на 78-му Венеційському кінофестивалі.Фільм створений у копродукції України, Німеччини та Польщі.У стрічці йдеться про чоловіка на прізвисько "Носоріг", який потрапляє до кримінального світу у 1990-х роках. Головного героя зіграв Сергій Філімонов.