По 10 гривень з кожного квитка: частина грошей від прокату фільму "Носоріг" Сенцова підуть на допомогу українській армії
З 24 лютого по 10 гривень з кожного квитка на сеанси в усіх кінотеатрах країни, де показують фільм "Носоріг" Олега Сенцова, підуть благодійному фонду "Повернись живим", який допомагає українській армії
Про це повідомляє "Артхаус Трафік".
"Відзавтра 10 гривень з кожного квитка ми відправлятимемо благодійному фонду Повернись живим, який допомагає ветеранам та військовим, що беруть участь у бойових діях на Донбасі", - йдеться в повідомленні.
"Носоріг" - другий повнометражний фільм українського режисера Олега Сенцова. Світова прем’єра фільму відбулася на 78-му Венеційському кінофестивалі.
Фільм створений у копродукції України, Німеччини та Польщі.
У стрічці йдеться про чоловіка на прізвисько "Носоріг", який потрапляє до кримінального світу у 1990-х роках. Головного героя зіграв Сергій Філімонов.
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