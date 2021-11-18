В Україні запровадили санкції РНБО проти співробітників спецслужб РФ: до списку потрапило 28 осіб
Фільм Сенцова "Носоріг" переміг на кінофестивалі у Швеції
Кримінальна драма Олега Сенцова "Носоріг" перемогла на Stockholm International Film Festival у Швеції
Про це повідомляється на сторінці фестивалю.
Фестиваль визнав стрічку "Найкращим фільмом", а виконавець головної ролі Сергій Філімонов став "Найкращим актором".
Сюжет фільму розгортається у 1990-ті в Україні. Головний герой на прізвисько "Носоріг" потрапляє до українського кримінального світу 1990-х та починає свій шлях, який приводить його зовсім не туди, куди він очікував.
У 2012 році проєкт фільму "Носоріг" переміг на 3-му пітчингу Держкіно, однак через ув'язнення Сенцова у Росії у 2014-2019 роках зйомки почалися у 2019 році.
Зйомки стрічки "Носоріг" проходили у Львові, Кривому Розі та Києві й завершилося в грудні 2020 року. Фільм є кінопродуктом України, Польщі та Німеччини. За словами Сенцова, бюджет фільму склав 2,6 млн євро, його профінансували Держкіно і міжнародні фонди.
Вихід фільму в прокат планується у 2022 році.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+-3
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.35
Купівля 26.35Продаж 26.59
-
EUR
Купівля 29.79Продаж 30.21
- Актуальне
- Важливе
2021, четвер
18 листопада
14:23
В Україні спіймали агента РФ: збирав інформацію про українські спецслужби та військові об'єкти
13:18
"Порушує міжнародну торгівлю та навігацію": Україна повідомила ОБСЄ про блокування Росією Чорного й Азовського морів
13:05
"В Україні достатньо ресурсів для електроенергії, щоб пройти цей опалювальний сезон", − експерт з питань ПЕК
12:54
Польща заявила, що мігранти з Білорусі вночі намагалися прорвати кордон: затримано близько сотні людей
12:49
"Мілан" ухвалив несподіване рішення щодо контракту з 40-річним Ібрагімовичем, - La Gazzetta dello Sport
12:23
"Вагнергейт". Розслідування намагалися зупинити "деякі особи в українській владі" — шеф-редактор The Insider
12:17
Високий суд Англії та Уельсу зобов’язав ФГВФО компенсувати фінансові витрати, пов'язані з судовим процесом стосовно Банку "Фінанси і Кредит"
11:59
Зруйновані важкою артилерією будинки, спроби знищити телевежу: у штабі ООС розповіли про обстріли окупантами цивільної інфраструктури
10:01
Український важковаговик битиметься з росіянином, якого Усик розгромив у бою за абсолютне чемпіонство
09:16
Уперше підтримано Кримську платформу: ООН схвалила проєкт посиленої резолюції щодо прав людини у Криму
09:00
Богдан Сухецький: “Рівень водосховищ критично низький через заміщення гідроенергетикою теплової генерації”