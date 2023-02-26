По 500 вбитих щодня: Резніков про втрати росіян під Бахмутом
Російські війська розпочали свій "великий наступ" на Донбасі, при цьому вони щодня втрачають по 500 солдатів убитими
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков повідомив в інтерв'ю виданню La Repubblica.
"Насправді він уже йде. Ми називаємо це "повзучим наступом", тому що вони дотримуються божевільної тактики: вони посилають проти нас хвилі "вагнерівців" або колишніх полонених, щоб відвоювати кілька метрів землі. Наприклад, у Бахмуті. Двадцять із них нападають на наші позиції, і ми їх убиваємо. Через деякий час приходять ще двадцять, і ще двадцять, у безперервному циклі. Наш генерал на східному фронті сказав, що за добу у росіян 500 убитих і 900 поранених", - заявив він.
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Також міністр підкреслив, що Бахмут є опорним пунктом.
"Бахмут - це опорний пункт, точка на лінії фронту, яку ми захищаємо, щоб, знищивши її, зменшити можливості противника для наступу", - додав Резніков.
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