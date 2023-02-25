Резніков та Буданов розповіли, яким був план захоплення РФ Києва і чому він не спрацював
Єдиний план росіян полягав у стрімкій висадці повітряного десанту, підрозділів спецпризначення і стрімкому вході у Київ
Про це Олексій Резніков та Кирило Буданов розповіли у фільмі "РІК".
За словами Буданова, план росіян полягав у стрімкій висадці повітряного десанту, підрозділів спецпризначення і стрімкий вхід у Київ.
"Ми розуміли. що буде спроба захоплення пагорбів у районі НСК "Олімпійський", бо там зручно робити вертолітну висадку, а вже звідси мало йти накопичення сил, захоплення уряду, парламенту тощо", - повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
У цій ситуації найголовніше було затримати висадку на аеродром "Гостомель" поблизу Києва.
"Ситуація розвивалася швидко. У "Гостомелі" були відразу великі втрати, після декількох боїв вони взяли під контроль аеродром, але потім їх накрила артилерія", - згадує очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов.
Також спікери розповіли, як сили оборони не дали окупантам приземлити літаки в аеропортах "Бориспіль" та "Київ" у Жулянах.
"Було все заміновано, поставлені перевернуті транспортні засоби, і плюс ми всю злітну смугу залили олією, тому приземлення було неможливим", - розповів Резніков.
- Нагадаємо, у кінці серпня стало відомо, що ДБР за вказівкою Зеленського порушило справу проти генерал-майора Сергія Кривоноса, звинувачуючи у незаконній обороні аеропорту в Жулянах.
- Кривонос був призначений керувати обороною аеропорту "Київ" особисто Залужним, зважаючи на його досвід оборони аеропорту у Краматорську у 2014 році.
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