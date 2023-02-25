Про це Олексій Резніков та Кирило Буданов розповіли у фільмі "РІК".

За словами Буданова, план росіян полягав у стрімкій висадці повітряного десанту, підрозділів спецпризначення і стрімкий вхід у Київ.

"Ми розуміли. що буде спроба захоплення пагорбів у районі НСК "Олімпійський", бо там зручно робити вертолітну висадку, а вже звідси мало йти накопичення сил, захоплення уряду, парламенту тощо", - повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

У цій ситуації найголовніше було затримати висадку на аеродром "Гостомель" поблизу Києва.

"Ситуація розвивалася швидко. У "Гостомелі" були відразу великі втрати, після декількох боїв вони взяли під контроль аеродром, але потім їх накрила артилерія", - згадує очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов.

Також спікери розповіли, як сили оборони не дали окупантам приземлити літаки в аеропортах "Бориспіль" та "Київ" у Жулянах.

"Було все заміновано, поставлені перевернуті транспортні засоби, і плюс ми всю злітну смугу залили олією, тому приземлення було неможливим", - розповів Резніков.