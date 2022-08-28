ДБР за вказівкою Зеленського порушило справу проти генерал-майора Кривоноса. Звинувачують у незаконній обороні аеропорту в Жулянах, - Юрій Бутусов

Про це з посиланням на слова самого генерал-майора та копії відповідних документів ввечері у неділю, 28 серпня 2022 року, у себе на фейсбуці заявив журналіст і військовий оглядач, головний редактор інформаційно-аналітичного порталу "ЦензорНет" Юрій Бутусов.

За даними Бутусова, 28 серпня по військових штабах ЗСУ на фронті було розіслано телеграму ДБР про порушення кримінальної справи проти генерал-майора Кривоноса.

"Слідчі досліджують можливі протиправні дії Кривоноса та запитують військових, чи є свідки цих протиправних дій під час оборони Києва. Розсилка цієї телеграми, текст якої я публікую, викликала великий резонанс в армії", - зазначив журналіст.

Тому він звернувся за коментарем безпосередньо до Сергія Кривоноса.

"Так, дійсно, проти мене 2 серпня порушена кримінальна справа ДБР. Слідчі ДБР отримали вказівку визнати незаконним наказ підписаний особисто головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним про призначення мене командиром оборони аеропорту Жуляни, і про зарахування мене на військову службу. Тому порушена замовна справа що я ніби-то видавав незаконні накази при організації оборони аеропорту Жуляни у лютому-березні. У вищому керівництві ЗСУ меня сказали відверто, що верховний головнокомандувач Володимир Зеленський видав незаконний наказ відмінити моє зарахування на військову службу, щоб не дозволити Валерію Залужному призначати мене на керівні посади, бо Зеленський вважає мене політичним опонентом", - сказав зі свого боку генерал-майор.

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