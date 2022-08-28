English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією ДБР за вказівкою Зеленського порушило справу проти генерал-майора Кривоноса. Звинувачують у незаконній обороні аеропорту в Жулянах, - Юрій Бутусов

ДБР за вказівкою Зеленського порушило справу проти генерал-майора Кривоноса. Звинувачують у незаконній обороні аеропорту в Жулянах, - Юрій Бутусов

28 серпня, 2022 неділя
19:13
війна з Росією Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) розслідують діяльність генерал-майора Збройних Сил України, колишнього першого заступника командувача Сил Спеціальних Операцій та колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергія Кривоноса навесні 2022 року, коли він за погодженням з начальником Генштабу Валерієм Залужним відповідав за оборону міжнародного аеропорту "Київ"

Про це з посиланням на слова самого генерал-майора та копії відповідних документів ввечері у неділю, 28 серпня 2022 року, у себе на фейсбуці заявив журналіст і військовий оглядач, головний редактор інформаційно-аналітичного порталу "ЦензорНет" Юрій Бутусов.

За даними Бутусова, 28 серпня по військових штабах ЗСУ на фронті було розіслано телеграму ДБР про порушення кримінальної справи проти генерал-майора Кривоноса.

"Слідчі досліджують можливі протиправні дії Кривоноса та запитують військових, чи є свідки цих протиправних дій під час оборони Києва. Розсилка цієї телеграми, текст якої я публікую, викликала великий резонанс в армії", - зазначив журналіст.

Тому він звернувся за коментарем безпосередньо до Сергія Кривоноса.

"Так, дійсно, проти мене 2 серпня порушена кримінальна справа ДБР. Слідчі ДБР отримали вказівку визнати незаконним наказ підписаний особисто головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним про призначення мене командиром оборони аеропорту Жуляни, і про зарахування мене на військову службу. Тому порушена замовна справа що я ніби-то видавав незаконні накази при організації оборони аеропорту Жуляни у лютому-березні. У вищому керівництві ЗСУ меня сказали відверто, що верховний головнокомандувач Володимир Зеленський видав незаконний наказ відмінити моє зарахування на військову службу, щоб не дозволити Валерію Залужному призначати мене на керівні посади, бо Зеленський вважає мене політичним опонентом", - сказав зі свого боку генерал-майор.

Новина доповнюється

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Читайте також:
окупанти
27 серпня, 2022 субота
В українській розвідці спрогнозували, як розгортатимуться бойові дії восени та взимку
на фото: Роман Костенко
26 серпня, 2022 п'ятниця
Якщо головною буде стратегія збереження життя, то ми ніколи не переможемо у цій війні – полковник Костенко
Вибухи в Криму
27 серпня, 2022 субота
В окупованому Севастополі прогриміли вибухи
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.46
    Купівля 39.46
    Продаж 40.32
  • EUR
    Купівля 39.41
    Продаж 40.45
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
28 серпня
19:47
Інтерв’ю
техніка для ЗСУ, Порошенко
Українці повинні сконцентрувати сили в одному місці і прорвати лінію фронту, інакше перемоги не буде – військовий експерт Глен Грант
19:29
"Відкрити Європі Україну": У вересні стартує культурно-дипломатичний тур по Європі
19:18
Ексклюзив
на фото: Роман Костенко
Противника вже можна взяти в оперативне оточення на південному плацдармі, - полковник СБУ Костенко
19:09
Ексклюзив
Євросоюз
ЄС зробить видачу віз для росіян дуже важкою процедурою, - ексочільник МЗС Хандогій
19:07
Нарада в режимі "таємно": Зеленський зустрівся з представниками сектору оборони й безпеки
19:00
Оновлено
Володимир Шепелєв (у світлій формі)
УПЛ: "Дніпро-1" розгромив "Динамо", результати інших матчів 2-го туру
18:59
Ексклюзив
Ярослав Грицак
Ми маємо певні загрози "зеленого" авторитаризму, відсутність Еспресо в загальнонаціональному марафоні це показує, - історик Грицак
18:30
Верховна Рада
Рада планує збільшити видатки для Міноборони на 2 млрд грн
18:03
Інтерв’ю
Путін
Московські ультрафашисти тиснуть на Путіна, але він не піддається, бо боїться за своє життя - Піонтковський
17:57
Велика Британія
40% українських біженців у Великій Британії вже працевлаштувалися
17:44
Ексклюзив
окупанти рф орки
Відверта втеча росіян з позицій може призвести до ескалації конфлікту, треба перемолоти ресурси Росії, - генерал-майор запасу Чумак
17:30
Поблизу Алупки спрацювала ППО
Поблизу Алупки спрацювала ППО. Загорівся ліс, - росЗМІ
17:14
Росія збільшує мобілізаційні резерви
У великих містах РФ починається паніка через мобілізацію, - ГУР
17:00
Ексклюзив
окупанти Мелітополь
Росіяни на окупованому Запоріжжі збирають підписи на "виплату соцдопомоги", після цього можуть оголосити, що псевдореферендум відбувся, - депутатка райради Сисоєва
16:53
Гіпноз
Російська пропаганда каже, що спецслужби України застосовують гіпноз
16:46
Ексклюзив
російська армія
80% окупантів ідейні, - боєць легіону "Свобода" Андрійко
16:03
Ексклюзив
США та Китай
США та Китай очікують послаблення зовнішньополітичної позиції Росії, - аналітик Тишкевич
15:59
Ціна на газ, Газпром, Росія
Медведєв опублікував карикатуру "Газ-батюшка" та налякав ЄС ціною на пальне наприкінці року
15:38
ФК “Карпати” після перемоги 3:0 над ФСК “Маріуполь” є лідером групи "А" Першої Ліги Чемпіонату України з футболу
15:29
Поблизу Херсона ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів, окупанти тікають в паніці
На Півдні України ЗСУ ліквідували 11 окупантів, 3 бронемашини та самохідну гаубицю "Мста-С", - ОК Південь
15:16
Торгівля кавунами
"Трохи гіркий на душі, але солодкий на смак": На Одещині херсонський кавун продали за 2 тисячі гривень
15:09
ЄС розірве угоду про спрощений візовий режим з Росією, - Financial Times
15:01
Ексклюзив
Олександр Лукашенко
Поки Лукашенко при владі, Білорусь завжди буде загрозою для Європи та України, - білоруський опозиціонер Латушко
14:38
Ексклюзив
путін
Гарантій безпеки Росії ніхто давати не буде, - дипломат Хара
14:34
Борис Джонсон
Джонсон розповів, чого Путін чекає від "м'якотілих" європейських політиків
14:29
ЗСУ вдарили по штабу окупантів на заводі "Сокіл" у Новій Каховці
ЗСУ вдарили по штабу окупантів на заводі "Сокіл" у Новій Каховці
14:16
Ексклюзив
Українські морпіхи ЗСУ
Ворог ніколи не зможе захопити Одесу та Миколаїв, - офіцер ЗСУ Прозапас
14:13
Росія щодня продукує нові фейки
На 1 вересня в окупованому Луганську школярів переконуватимуть, що вони "малороси", а українську мову "винайшов" Грушевський
14:01
ЗАЕС
Радіаційна хмара від катастрофи на Запорізькій АЕС рухатиметься на Крим, Кубань і Ростов-на-Дону
13:55
Ярослав Ракицький
"Процвітатимемо під прапором України": Ракицький патріотично привітав Донецьк з Днем міста
13:39
Дмитро Кулеба
"Російські окупанти перетворили ЗАЕС на військову базу, поставивши під загрозу весь континент", - Кулеба
13:30
Посол України в Німеччині Андрій Мельник
"Ви підігруєте Путіну і підживлюєте російську агресію": посол Мельник скасував запрошення до України прем'єра Саксонії
13:29
Ексклюзив
окупанти орки танк рф
На Луганщину заходять нові підрозділи вагнерівців та бурятів, - голова Сєверодонецької РА Власенко
13:24
прапор
"Україна – єдина": у Києві два береги Дніпра з'єднали 430-метровим прапором
13:22
Генерал Дмитро Марченко
"Це колективне досягнення багатьох людей": генерал Марченко попросив не присвячувати йому рекламних щитів
13:21
Црвена Звезда, фани, фанати, ультрас, Сербія
У Сербії на футбольному матчі фани влаштували акцію пам'яті доньки рашиста Дугіна
13:20
Наталка Діденко
Синоптик Наталка Діденко повідомила, де чекати на спеку та дощі 29 серпня
13:00
Зеленодольськ
Жителям Зеленодольська сказали терміново вибратися з дач 
12:49
Полтава
Кожен третій у місті - це біженець. Полтава просить Європу та світ по допомогу
12:28
Андрій Рижков
У Михайлівці на Запоріжжі повісили "начальника поліції" окупантів  
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV