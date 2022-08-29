У Генштабі пояснили, на якій підставі Залужний призначив Кривоноса керувати обороною аеропорту "Київ"
Колишній заступник секретаря РНБО генерал-майор в запасі Сергій Кривонос був призначений головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним керувати обороною аеропорту "Київ", як доброволець
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у facebook.
Таким чином, у Генштабі відреагували на інформацію про те, що Державне бюро розслідувань нібито за вказівкою президента України Володимира Зеленського порушило справу проти Сергія Кривоноса.
"Стосовно участі генерал-майора запасу Сергія Кривоноса в обороні аеропорту Київ: від початку широкомасштабної збройної агресії його, виключно як добровольця, та враховуючи бойовий досвід щодо оборони краматорського аеродрому 2014 року, Головнокомандувачем ЗСУ було призначено керівником оборони аеропорту "Київ", - заявили у Генштабі.
Там додали, що з 24 лютого 2022 року та до сьогодні Кривонос на військовій службі не перебуває та не був мобілізований. У Генштабі ЗСУ також зазначили, що після стабілізації ситуації навколо столиці, аеропорт "Київ" було взято під охорону та оборону підрозділами Тероборони, а Кривонос був вивільнений від надання допомоги.
У Генштабі також наголосили, що публічні заяви Кривоноса про вплив Зеленського на органи досудового розслідування, звільнення його з військової служби не відповідають дійсності
"Вони мають ознаки дискредитації вищого військово-політичного керівництва держави, що є неприпустимим під час правового режиму воєнного стану. Вкотре звертаємось до політиків, лідерів громадської думки, журналістів щодо утримання від публічних оцінок бойових дій, логістики, забезпечення і рішень командирів. Лише військове керівництво володіє всією повнотою інформації та використовує її для відбиття агресії", - заявили у Генштабі ЗСУ.
- 28 серпня журналіст Юрій Бутусов заявив, що ДБР порушило справу проти Сергія Кривоноса через участь в обороні аеропорту в Жулянах.
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