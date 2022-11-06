Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у себе в telegram.

"Опівдні ворог гатив зі ствольної артилерії. "Прильоти" були на вулицях, на подвір’ях місцевих мешканців, були й прямі попадання в будівлі", - йдеться у дописі.

Згодом цю ж громаду обстріляли ще й з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ), в результаті чого пошкоджені 3 приватні будинки.

"Від однієї оселі мало що вціліло. Також зруйновані літня кухня, лазня та сараї. Пошкоджені електромережі та осколками побиті газові труби", - додав Живицький.

Снаряди також розривалися біля багатоквартирного будинку. Три квартири пошкоджені: вибиті вікна, вирвані віконні рами, двері.

Окрім цього, голова Сумської ОВА повідомив, що в наслідок обстрілу загинула місцева жителька, яка під час обстрілу була на городі.

"На жаль, маємо смертельний випадок. Осколком убило місцеву 62-річну жительку, яка під час обстрілу була на городі.

Снаряд розірвався якраз за кілька метрів від неї. Ще одна місцева жителька поранена", - йдеться у дописі.

6 листопада через ворожі атаки Укрзалізниця змінила графік руху поїздів на Сумщині.

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