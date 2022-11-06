По Ворожбянській громаді з Росії за день прилетіло 72 снаряди, - голова Сумської ОВА Живицький
По Ворожбянській громаді Сумської області з Росії за неділю, 6 листопада, прилетіло 72 снаряди
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у себе в telegram.
"Опівдні ворог гатив зі ствольної артилерії. "Прильоти" були на вулицях, на подвір’ях місцевих мешканців, були й прямі попадання в будівлі", - йдеться у дописі.
Згодом цю ж громаду обстріляли ще й з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ), в результаті чого пошкоджені 3 приватні будинки.
"Від однієї оселі мало що вціліло. Також зруйновані літня кухня, лазня та сараї. Пошкоджені електромережі та осколками побиті газові труби", - додав Живицький.
Снаряди також розривалися біля багатоквартирного будинку. Три квартири пошкоджені: вибиті вікна, вирвані віконні рами, двері.
Окрім цього, голова Сумської ОВА повідомив, що в наслідок обстрілу загинула місцева жителька, яка під час обстрілу була на городі.
"На жаль, маємо смертельний випадок. Осколком убило місцеву 62-річну жительку, яка під час обстрілу була на городі.
Снаряд розірвався якраз за кілька метрів від неї. Ще одна місцева жителька поранена", - йдеться у дописі.
- 6 листопада через ворожі атаки Укрзалізниця змінила графік руху поїздів на Сумщині.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.72
Купівля 39.72Продаж 40.48
-
EUR
Купівля 38.51Продаж 39.52
- Актуальне
- Важливе