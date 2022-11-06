Через ворожі атаки Укрзалізниця змінила графік руху поїздів на Сумщині

Про це інформує пресслужба Укрзалізниці.

Наразі свій рух змінили три потяги:

№780 Київ - Суми тепер зупинятиметься у місті Ворожба;

тепер зупинятиметься у місті Ворожба; №45 Харків - Ужгород буде оминати Суми. Також УЗ повідомляє про затримку потяга орієнтовно на 3 години;

буде оминати Суми. Також УЗ повідомляє про затримку потяга орієнтовно на 3 години; №259 Суми - Івано-Франківськ змінить свій графік, поїзд затримається приблизно на 3 години.

Крім того, пасажири потягів №45 і №259, що мали прямувати до Києва зі станцій Ворожба, Бахмач, Ніжин та Конотоп - будуть вивезені іншим рейсом.

В Укрзалізниці повідомили про запуск 4 нових рейсів: Київ — Кишинів, Київ — Перемишль, Одеса — Краматорськ, Жмеринка — Хутір-Михайлівський

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