Через ворожі атаки Укрзалізниця змінила графік руху поїздів на Сумщині
Потяги Укрзалізниці слідуватимуть із затримкою та за іншим розкладом через удари росіян по Сумській області
Про це інформує пресслужба Укрзалізниці.
Наразі свій рух змінили три потяги:
- №780 Київ - Суми тепер зупинятиметься у місті Ворожба;
- №45 Харків - Ужгород буде оминати Суми. Також УЗ повідомляє про затримку потяга орієнтовно на 3 години;
- №259 Суми - Івано-Франківськ змінить свій графік, поїзд затримається приблизно на 3 години.
Крім того, пасажири потягів №45 і №259, що мали прямувати до Києва зі станцій Ворожба, Бахмач, Ніжин та Конотоп - будуть вивезені іншим рейсом.
- В Укрзалізниці повідомили про запуск 4 нових рейсів: Київ — Кишинів, Київ — Перемишль, Одеса — Краматорськ, Жмеринка — Хутір-Михайлівський
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