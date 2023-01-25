По всій країні без опадів та невеликий мороз: прогноз погоди на 26 січня від Наталки Діденко

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Погода поки що досить однорідна в усій Україні. 26 січня повсюди без опадів.

Уночі -3-7 градусів, на сході та північному сході -6-12 градусів.

Завтра вдень передбачається від 2 морозу до 3 тепла.

У Києві також буде сухо, вночі -4-6, вдень 0,-2 градуси. Місцями ожеледиця.

Зсув у бік збільшення опадів через діяльність нової повітряної маси з атмосферними фронтами орієнтовно передбачається в Україні з 30 січня, з наступного понеділка.

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