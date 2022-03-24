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Головна війна з Росією Побачимо, чи Росії вдалося у НАТО, ЄС та "Великій сімці" зламати когось й перетягти на сторону війни, - Зеленський

Побачимо, чи Росії вдалося у НАТО, ЄС та "Великій сімці" зламати когось й перетягти на сторону війни, - Зеленський

24 березня, 2022 четвер
00:55
війна з Росією

Сьогодні, 24 березня, стане зрозуміло, хто готовийвсебічно допомагати Україні виграти цю війну, очистити нашу територію від загарбників і відновити мир в Україні.

Про це у вечірньому зверненні розповів президент України Володимир Зеленський, інформує Еспресо.TV.

"Українське небо так і не зробили безпечним від російських ракет і авіабомб. Ми так і не отримали літаки й сучасну протиракетну зброю. Ми так і не отримали танки, протикорабельні засоби. Російські війська все ще можуть вбивати тисячі наших людей, руйнувати наші міста. Просто тому, що окупантів дуже багато. Просто тому, що Росія десятиліттями готувалася до цієї ганебної війни.

Ми просили закрити наше небо. І ми просили, щоб допомога від НАТО для України була дієвою й без обмежень. Будь-яка підтримка зброєю, якої ми потребуємо. Ми просили, щоб Альянс заявив, що буде всебічно допомагати Україні виграти цю війну, очистити нашу територію від загарбників і відновити мир в Україні.

Ми маємо разом не допустити, щоб Росії вдалося зламати когось у НАТО, ЄС чи у "Великій сімці". Зламати й перетягти на сторону війни. Побачимо 24 березня, - наголосив Володимир Зеленський.

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ЄС
санкції
зброя
Володимир Зеленський
Велика сімка
НАТО
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