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Війна з Росією: хроніка
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Поблизу Бахмута від російського обстрілу загинув журналіст агентства AFP Арман Солдін

9 травня, 2023 вiвторок
21:49
Війна з Росією Арман Солдін

Від ракетного обстрілу поблизу Часового Яру, що на Донеччині, загинув відеокоординатор по Україні агентства AFP Арман Солдін

Про це повідомили AFP колеги, які стали свідками інциденту, пише агентство у твіттер.

"Ми пригнічені, дізнавшись про смерть відеожурналіста AFP Армана Солдіна сьогодні на сході України. Усі наші думки з його родиною та близькими", - зазначають в AFP.

Французькі колеги журналіста пишуть, що російський ракетний удар стався на околицях міста Часів Яр неподалік від Бахмута, де зараз епіцентру бойових дій на сході України протягом кількох місяців.

Також про смерть іноземного журналіста повідомив Інститут масової інформації.

За даними ІМІ, Арман Солдін став 57 медійником, що загинув унаслідок російської агресії, та 10 журналістом, убитим під час виконання професійної діяльності.

Як повідомляє Lemonde, 32-річний Арман Солдін та його колеги з AFP потрапили під обстріл, перебуваючи з групою українських військових. Обстріл стався близько 16:30.

Арман Солдін народився в Сараєво, був громадянином Франції. Він почав працювати на AFP як стажер у римському бюро в 2015 році, а потім перейшов до лондонського. Він був частиною першої команди AFP, яку було відправлено в Україну після початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року, і прибув наступного дня. З вересня Солдін жив в Україні, керував висвітленням команди та регулярно їздив на передову на сході та півдні.

  • Нагадаємо, унаслідок російського обстрілу Антонівського мосту поблизу Херсона 26 квітня загинув український продюсер італійської газети La Repubblica Богдан Бітік. Журналіст La Repubblica Коррад Зуніно дістав поранення.
журналісти
Донеччина
Бахмут
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