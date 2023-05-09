Про це повідомили AFP колеги, які стали свідками інциденту, пише агентство у твіттер.

"Ми пригнічені, дізнавшись про смерть відеожурналіста AFP Армана Солдіна сьогодні на сході України. Усі наші думки з його родиною та близькими", - зазначають в AFP.

Французькі колеги журналіста пишуть, що російський ракетний удар стався на околицях міста Часів Яр неподалік від Бахмута, де зараз епіцентру бойових дій на сході України протягом кількох місяців.

Також про смерть іноземного журналіста повідомив Інститут масової інформації.

За даними ІМІ, Арман Солдін став 57 медійником, що загинув унаслідок російської агресії, та 10 журналістом, убитим під час виконання професійної діяльності.

Як повідомляє Lemonde, 32-річний Арман Солдін та його колеги з AFP потрапили під обстріл, перебуваючи з групою українських військових. Обстріл стався близько 16:30.

Арман Солдін народився в Сараєво, був громадянином Франції. Він почав працювати на AFP як стажер у римському бюро в 2015 році, а потім перейшов до лондонського. Він був частиною першої команди AFP, яку було відправлено в Україну після початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року, і прибув наступного дня. З вересня Солдін жив в Україні, керував висвітленням команди та регулярно їздив на передову на сході та півдні.