Загибель продюсера La Repubblica Богдана Бітіка підтверджує сама італійська газета та кореспондент Коррадо Дзуніно, який працював разом з загиблим українцем у той день і отримав поранення.

"Ми пройшли три блокпости, Богдан спілкувався з українськими військовими, вони нас пропустили без проблем. Це не була зона бойових дій. Потім у нас влучили, я почув шипіння і побачив Богдана на землі, він не рухався. Я виповз із лінії вогню. Я біг, поки не зустрів цивільну машину. Я був весь у крові, мене відвезли до херсонської лікарні. У мене чотири поранення, але мені надали чудову допомогу. Я кілька разів намагався додзвонитися. Богдан не відповідав. Він був моїм великим другом", – розповів Коррадо.

Інститут масової інформації розповідає про подробиці смерті Бітік зі слів анонімних джерел у в Збройних Силах України.

Українець перебував у складі знімальної групи з Коррадо Дзуніно.

Бітік був без бронежилета, одягнений лише в жилет з написом "Преса". Водночас італійський кореспондент був у бронежилеті.

Медійники потрапили в засідку снайперів армії РФ біля Антонівського місту. Обидва були марковані, як Pressa.

"Ми розцінюємо цю ситуацію як воєнний злочин росіян проти журналістів", – заявила директорка ІМІ Оксана Романюк.

У Богдана Бітіка залишилися дружина і син.

Повідомляється, що Бітік став 54-м медійником, який загинув унаслідок агресії Росії та дев'ятим, під час виконання журналістської діяльності.

Про це також інформують у Національній спілці журналістів.

Нагадаємо, у середу, 26 квітня, російські війська обстріляли Антонівський міст поблизу Херсона. Унаслідок ударів загинув цивільний, поранення отримали молодий чоловік і журналіст Коррадо Зуніно з Італії.