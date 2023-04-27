"Був без бронежилета, але мав жилет з написом "Преса": в ІМІ розповіли подробиці загибелі Богдана Бітіка
Унаслідок російського обстрілу Антонівського місту поблизу Херсона 26 квітня загинув український продюсер італійської газети La Repubblica Богдан Бітік
Загибель продюсера La Repubblica Богдана Бітіка підтверджує сама італійська газета та кореспондент Коррадо Дзуніно, який працював разом з загиблим українцем у той день і отримав поранення.
"Ми пройшли три блокпости, Богдан спілкувався з українськими військовими, вони нас пропустили без проблем. Це не була зона бойових дій. Потім у нас влучили, я почув шипіння і побачив Богдана на землі, він не рухався. Я виповз із лінії вогню. Я біг, поки не зустрів цивільну машину. Я був весь у крові, мене відвезли до херсонської лікарні. У мене чотири поранення, але мені надали чудову допомогу. Я кілька разів намагався додзвонитися. Богдан не відповідав. Він був моїм великим другом", – розповів Коррадо.
Інститут масової інформації розповідає про подробиці смерті Бітік зі слів анонімних джерел у в Збройних Силах України.
Українець перебував у складі знімальної групи з Коррадо Дзуніно.
Бітік був без бронежилета, одягнений лише в жилет з написом "Преса". Водночас італійський кореспондент був у бронежилеті.
Медійники потрапили в засідку снайперів армії РФ біля Антонівського місту. Обидва були марковані, як Pressa.
"Ми розцінюємо цю ситуацію як воєнний злочин росіян проти журналістів", – заявила директорка ІМІ Оксана Романюк.
У Богдана Бітіка залишилися дружина і син.
Повідомляється, що Бітік став 54-м медійником, який загинув унаслідок агресії Росії та дев'ятим, під час виконання журналістської діяльності.
Про це також інформують у Національній спілці журналістів.
Нагадаємо, у середу, 26 квітня, російські війська обстріляли Антонівський міст поблизу Херсона. Унаслідок ударів загинув цивільний, поранення отримали молодий чоловік і журналіст Коррадо Зуніно з Італії.
- У ЦНС розповіли, що 23 квітня ввечері партизани підірвали російський блокпост біля Олешок, що на Херсонщині. Внаслідок вибуху загинув загін росгвардії.
- 25 квітня на Херсонщині заборонили вихід і перебування плавзасобів на водоймах, за винятком суден Сил оборони України та фахівців, котрі охороняють водні біоресурси.
- Росіяни учора 75 разів обстріляли Херсонщину, поранили людину, пошкодили будинки, магазини та церкву.
- 24 квітня російська армія обстріляла Херсонщину 61 раз, 4 людини поранені.
- Владі Херсонщини відомо про 245 сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які внаслідок депортації перебувають у Росії та на окупованих територіях.
- За добу 26 квітня ворожа армія гатила по мирних населених пунктах Херсонської області. Унаслідок обстрілів загинула одна людина, троє зазнали уражень.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.35
Купівля 37.35Продаж 37.98
-
EUR
Купівля 40.91Продаж 41.82
- Актуальне
- Важливе