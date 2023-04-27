У Херсонській ОВА сказали, скількох дітей-сиріт депортувала РФ на свої території та в ТОТ

Про це на пресконференції повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає Укрінформ.

"Ми продовжуємо працювати над тим, аби кожна людина, кожна дитина, яку незаконно утримує країна-агресор, повернулася додому… Нині відомо про 245 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають або в Росії, або в окупованому Криму, або на окупованій частині Херсонської області - лівобережжі", - сказав Прокудін.

За його словами, вдалося вже повернути 51 юного жителя області. Раніше повернули 32 дитини.