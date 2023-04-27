У Херсонській ОВА сказали, скількох дітей-сиріт депортувала РФ на свої території та в ТОТ
Владі Херсонщини відомо про 245 сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які внаслідок депортації перебувають у Росії та на окупованих територіях
Про це на пресконференції повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає Укрінформ.
"Ми продовжуємо працювати над тим, аби кожна людина, кожна дитина, яку незаконно утримує країна-агресор, повернулася додому… Нині відомо про 245 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають або в Росії, або в окупованому Криму, або на окупованій частині Херсонської області - лівобережжі", - сказав Прокудін.
За його словами, вдалося вже повернути 51 юного жителя області. Раніше повернули 32 дитини.
- Юристка благодійної організації Мирослава Харченко зазначила, що депортованих українських дітей загарбники вчать любити "русскій мір".
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