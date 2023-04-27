РФ обстріляла електропідстанцію та адміністрацію на Херсонщині, одна людина загинула, троє поранені
За добу 26 квітня ворожа армія гатила по мирних населених пунктах Херсонської області. Унаслідок обстрілів загинула одна людина, троє зазнали уражень
Про це інформує очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Російські війська поцілили у житлові квартали області.
"За минулу добу противник здійснив – 65 обстрілів, випустивши 386 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації", – пише голова ОВА.
Рашисти 10 разів вели вогонь по місту Херсон.
Під вогонь ворога потрапили територія електричної підстанції Бериславського району та адміністративні будівлі населеного пункту Станіславської сільської громади.
Унаслідок обстрілів загинула людина, троє дістали поранення.
26 квітня з деокупованої території Херсонської області евакуювали 88 мирних жителів.
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