Партизани на Херсонщині підірвали блокпост росіян, загинув загін росгвардійців
У ЦНС розповіли, що 23 квітня ввечері партизани підірвали російський блокпост біля Олешок, що на Херсонщині. Внаслідок вибуху загинув загін росгвардії
Про це пише Центр національного спротиву.
"На тимчасово окупованій території Херсонської області партизани з руху "Атеш" провели успішну операцію. Зокрема ввечері, 23 квітня, біля Олешок було підірвано блокпост біля військового інфраструктурного об’єкта", - йдеться у повідомленні.
Для підриву було використано саморобну вибухівку, внаслідок чого загинув загін росгвардійців, який вів чергування.
- У неділю, 23 квітня, російські війська випустили 412 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації по мирних населених пунктах Херсонської області, двоє людей загинуло
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