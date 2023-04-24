Партизани на Херсонщині підірвали блокпост росіян, загинув загін росгвардійців

Про це пише Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованій території Херсонської області партизани з руху "Атеш" провели успішну операцію. Зокрема ввечері, 23 квітня, біля Олешок було підірвано блокпост біля військового інфраструктурного об’єкта", - йдеться у повідомленні.

Для підриву було використано саморобну вибухівку, внаслідок чого загинув загін росгвардійців, який вів чергування.