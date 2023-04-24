РФ протягом доби випустила по Херсонщині 412 снарядів, є загиблі
У неділю російські війська випустили 412 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації, по мирних населених пунктах Херсонської області, двоє людей загинуло
Про це інформує голова ОВА Олександр Прокудін.
"За минулу добу противник здійснив – 83 обстріли, випустивши 412 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації", – пише очільник Херсонщини.
Обласний центр місто Херсон рашисти обстріляли тричі.
Російська армія влучила на територію та будівлю закладу освіти Білозерської селищної громади.
А також у житлові квартали населених пунктів Херсонської області.
Унаслідок обстрілів ворога загинуло дві людини, шестеро отримали ураження.
23 квітня з деокупованої території евакуювали 71 людину.
- Раніше росіяни 54 рази обстріляли Херсонщину, загалом випустивши 236 снарядів. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, двоє поранені.
- 23 квітня росіяни обстріляли село Кізомис Білозерської громади Херсонщини, двоє людей зазнали поранень.
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