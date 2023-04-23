Росіяни обстріляли село Кізомис на Херсонщині, двоє людей зазнали поранень
У неділю, 23 квітня, росіяни обстріляли село Кізомис Білозерської громади Херсонщини. Внаслідок обстрілу дві жінки зазнали поранень
Про це пише голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у телеграмі.
Ворог обстріляв населений пункт з артилерії, поцілив у будівлю місцевої школи, автівку правоохоронців та близько 25 житлових будинків.
Через обстріли поранення голови та грудної клітини отримала 85-річна жінка. Ще одна постраждала – 57-річна місцева жителька, у неї поранена рука. Наразі обидві знаходяться у лікарні в Херсоні.
- За минулу добу, 23 квітня, росіяни 54 рази обстріляли Херсонщину, загалом випустивши 236 снарядів. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, двоє поранені.
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