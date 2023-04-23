За добу росіяни 54 рази обстріляли Херсонщину, одна людина загинула, двоє поранені
За минулу добу, 23 квітня, росіяни 54 рази обстріляли Херсонщину, загалом випустивши 236 снарядів. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, двоє поранені
Про це пише Херсонська ОВА.
Окупанти випустили 236 снарядів з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, ПТРК, безпілотників та авіації.
Своєю чергою Херсон росіяни атакували двічі, випустивши по місту 8 снарядів.
- Аналітики Інституту вивчення війни звітували про наявність достатніх доказів щодо висадки українських сил на лівому березі Дніпра у Херсонській області.
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