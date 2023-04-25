На Херсонщині заборонили перебування плавзасобів на водних об'єктах
На Херсонщині заборонили вихід і перебування плавзасобів на водних об'єктах, за винятком суден Сил оборони України та фахівців, котрі здійснюють охорону водних біоресурсів
Відповідний спільний Наказ підписали начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та бригадний генерал, командувач оперативного угрупування військ "Херсон" Михайло Драпатий, повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.
"Таке рішення ухвалено з метою забезпечення безпеки судноплавства та громадян на водних об’єктах, мінімізації ризиків диверсій і терористичних загроз у внутрішніх водах України", - йдеться у повідомленні.
В обладміністрації уточнили, що заборона поширюється на всі види плавзасобів: спортивні судна, рибацькі, розважальні тощо. Виняток – судна Сил оборони України та фахівців, котрі здійснюють охорону водних біоресурсів.
Обмеження діятиме до скасування воєнного стану або окремого розпорядження.
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