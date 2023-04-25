Знищено до 22 одиниць техніки: йде зачистка передової смуги лівого берега Дніпра, - Гуменюк
Сили оборони зачищають передову смугу захисту ворога на лівому березі Дніпра від техніки, відбувається контрбатарейна боротьба
Про це в етері національного телемарафону повідомила речниця Об’єднаного координаційного центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.
"Не зважаючи на те, що ворог продовжує обстрілювати правобережжя, буквально три останні доби у нас досить потужні результати нашої бойової роботи. Це від 13 до 22 одиниць техніки. Нам вдається влучати та нищити артилерійські установки, танки, засоби ППО ворога. Наша робота по зачищенню передової смуги лівого берега досить потужна, — сказала речниця.
Крім того, вона додала, що це поки що контрбатарейний режим боротьби.
- Нагадаємо, у неділю аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що Збройні сили України нібито зайняли позиції на східному березі Херсонської області. В очікуванні українського контрнаступу, зазначену інформацію ISW широко поширили в українських ЗМІ.
- Наталя Гуменюк Речниця не підтвердила і не спростувала дані ISW та наголосила на необхідності інформаційної тиші заради безпеки наших військових.
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