Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у телеграмі.

Упродовж доби ворожі війська випустили по Херсонщині 389 снарядів із авіації, важкої артилерії та дронів. По Херсону влучили 11 разів. Загалом зафіксували 75 обстрілів Херсонщини.

Росіяни били по житлових кварталах, церкві та магазинах Білозерської селищної громади Херсонського району. Унаслідок ворожого вогню одна людина отримала поранення.

Водночас 25 квітня з деокупованої території евакуювали 118 мешканців.