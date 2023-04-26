На Херсонщині росіяни за добу обстріляли будинки, церкву, магазини та поранили людину
Росіяни 25 квітня 75 разів обстріляли Херсонщину, поранили людину, пошкодили будинки, магазини та церкву
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у телеграмі.
Упродовж доби ворожі війська випустили по Херсонщині 389 снарядів із авіації, важкої артилерії та дронів. По Херсону влучили 11 разів. Загалом зафіксували 75 обстрілів Херсонщини.
Росіяни били по житлових кварталах, церкві та магазинах Білозерської селищної громади Херсонського району. Унаслідок ворожого вогню одна людина отримала поранення.
Водночас 25 квітня з деокупованої території евакуювали 118 мешканців.
- 25 квітня на Херсонщині заборонили вихід і перебування плавзасобів на водоймах, за винятком суден Сил оборони України та фахівців, котрі охороняють водні біоресурси.
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