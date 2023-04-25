За минулу добу російська армія обстріляла Херсонщину 61 раз, 4 людини поранені
За минулу добу, понеділок, 24 квітня, російська армія обстріляла Херсонщину 61 раз, 4 людини поранені
Про це повідомив у telegram-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"За минулу добу противник здійснив – 61 обстріл, випустивши 386 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.
Місто Херсон ворог обстріляв 6 разів", - йдеться у дописі.
Повідомляється, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлю дошкільного закладу освіти Новоолександрівської територіальної громади Бериславського району; будівлю громадської організації середмістя Херсона.
Через російську агресію 4 людини дістали поранення.
- У ЦНС розповіли, що 23 квітня ввечері партизани підірвали російський блокпост біля Олешок, що на Херсонщині. Внаслідок вибуху загинув загін росгвардії.
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