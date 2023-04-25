Про це повідомив у telegram-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив – 61 обстріл, випустивши 386 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.

Місто Херсон ворог обстріляв 6 разів", - йдеться у дописі.

Повідомляється, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлю дошкільного закладу освіти Новоолександрівської територіальної громади Бериславського району; будівлю громадської організації середмістя Херсона.

Через російську агресію 4 людини дістали поранення.