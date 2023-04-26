На Херсонщині унаслідок обстрілу армією РФ постраждав представник іноземної преси
У середу, 26 квітня, російські війська гатили по мирних населених пунктах Херсонської області. Через обстріли поранення отримали представник іноземної преси та молодий чоловік
Про це інформує керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Ворог обстрілює Херсонщину", - заявив посадовець.
Рашисти завдали артилерійського удару по селу Станіслав Херсонського району. Унаслідок обстрілу постраждав 26-річний чоловік.
Також армія РФ обстріляла район Антонівського мосту. Постраждав представник іноземної преси.
- У ЦНС розповіли, що 23 квітня ввечері партизани підірвали російський блокпост біля Олешок, що на Херсонщині. Внаслідок вибуху загинув загін росгвардії.
- 25 квітня на Херсонщині заборонили вихід і перебування плавзасобів на водоймах, за винятком суден Сил оборони України та фахівців, котрі охороняють водні біоресурси.
- Росіяни учора 75 разів обстріляли Херсонщину, поранили людину, пошкодили будинки, магазини та церкву.
- 24 квітня російська армія обстріляла Херсонщину 61 раз, 4 людини поранені.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.38
Купівля 37.38Продаж 38.03
-
EUR
Купівля 40.87Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе