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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Поблизу Харкова, Запоріжжя та Миколаєва противник застосовує бойову авіацію, - Генштаб ЗСУ

Поблизу Харкова, Запоріжжя та Миколаєва противник застосовує бойову авіацію, - Генштаб ЗСУ

27 серпня, 2022 субота
20:34
війна з Росією Ілюстративне зображення авіації

У вечірньому зведенні Генштабу за 27 серпня повідомляється, що російські військові застосовують бойову авіацію поблизу Харкова, Запоріжжя та Миколаєва

Про це повідомили у facebook.

Стало відомо, що на Харківському напрямку окупанти задіяли ствольну та реактивну артилерію для ураження районів населених пунктів: Костянтинівка, Світличне, Калинове, Дементіївка, Борщова, Черкаські Тишки, Олександрівка, Шестакове, Верхній Салтів, Базаліївка, Лебяже та Пришиб.

"Авіація противника вдарила біля Мосьпанового та Залимана. Ракетних ударів зазнали райони населених пунктів Дергачі, Чугуїв та Олександрівка", - йдеться у повідомленні.

На Запорізькому напрямку противник застосував вогневий впливу на території біля Залізничного, Новоукраїнського, Шевченко, Преображенки, Червоного, Январського, Времівки, Степногірська, Новополя та Новоданилівки.

Ударів авіації зазнали райони населених пунктів Ольгівське, Новопіль, Гуляйпільське та Новоданилівка.

Відомо, що на Південнобузькому напрямку основні зусилля російські військові зосереджують на стримання просування українських військ, здійснюючи обстріли із танків, ствольної артилерії та РСЗВ по лінії зіткнення.

Було завдано авіаційних ударів біля Великого Артакового, Первомайського та Ольгиного.

  • Нагадаємо, що 27 серпня Богдан Ткачук, депутат Харківської районної ради, повідомив, що противник поцілив у Павлівську площу біля історичної будівлі, пошкоджені будинки поряд, без жертв.
  • Станом на ранок 27 серпня, ЗСУ відбили наступ ворога на Харківському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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Запоріжжя
Миколаївщина
окуповані території
окупанти
Харківщина
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