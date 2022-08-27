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Головна війна з Росією Вночі 27 серпня ворог обстріляв центр Харкова, - депутат райради Ткачук
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Вночі 27 серпня ворог обстріляв центр Харкова, - депутат райради Ткачук

27 серпня, 2022 субота
14:56
війна з Росією Харків

Богдан Ткачук, депутат Харківської районної ради, зазначив, що противник поцілив у Павлівську площу біля історичної будівлі, пошкоджені будинки поряд, без жертв

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Біля другої години ночі був обстріл центра міста. Ворог поцілив у Павлівську площу біля історичної будівлі, яка була відреставрована за 2-3 роки до війни й там знаходився центр послуг. У саму будівлю снаряд не потрапив, а влучив перед нею, пошкодивши вікна, двері та покрівлю. Також постраждали будинки, які розташовані поруч. Жертв та поранених, на щастя, не було", - повідомив депутат райради.

Богдан Ткачук додав, що подібні неприцільні обстріли Харкова відбуваються протягом останнього місяця.

"Десь як півтора місяця, ворогу набридло використовувати дорогі крилаті ракети по житлових будинках та школах Харкова, і противник перейшов на більш дешевий варіант С-300 та РСЗВ, які добивають до міста з території РФ, Бєлгородщини. Вони б'ють снарядами з касетною начинкою, яка призначена у військових умовах для знищення максимальної кількості живої сили, а в умовах міста, звичайно, це мирне населення", - прокоментував Ткачук.

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Україна
Харків
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