Поблизу Києва чутимуть звуки вибухів: працюватимуть піротехніки
Удень 20 січня поблизу столиці буде гучно. Повідомляється, що в Бучанському районі піротехніки ліквідовуватимуть вибухівку
Про це інформує Київська міська військова адміністрація.
У Бучанському районі сапери знищуватимуть вибухонебезпечні предмети.
"Сьогодні, 20 січня, підрозділи ДСНС здійснюватимуть ліквідацію ВНП", - пише пресслужба.
Жителів регіону просять зберігати спокій та дотримуйтеся правил безпеки.
Крім того, під час повітряної тривоги необхідно негайно пройти до укриттів.
- Центр протидії дезінформації виявив нову дезінформацію російських пропагандистів про нібито підготовку вибуху в медичному закладі в місті Дніпро.
- 19 січня, мешканці Молодечненського району Мінської області чули вибух, який, імовірно, стався через загоряння двигуна в російському винищувачі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.84
Купівля 39.84Продаж 40.49
-
EUR
Купівля 42.13Продаж 43.1
- Актуальне
- Важливе