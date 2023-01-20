Поблизу Києва чутимуть звуки вибухів: працюватимуть піротехніки

Про це інформує Київська міська військова адміністрація.

У Бучанському районі сапери знищуватимуть вибухонебезпечні предмети.

"Сьогодні, 20 січня, підрозділи ДСНС здійснюватимуть ліквідацію ВНП", - пише пресслужба.

Жителів регіону просять зберігати спокій та дотримуйтеся правил безпеки.

Крім того, під час повітряної тривоги необхідно негайно пройти до укриттів.

Центр протидії дезінформації виявив нову дезінформацію російських пропагандистів про нібито підготовку вибуху в медичному закладі в місті Дніпро.

19 січня, мешканці Молодечненського району Мінської області чули вибух, який, імовірно, стався через загоряння двигуна в російському винищувачі.

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