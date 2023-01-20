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Поблизу Києва чутимуть звуки вибухів: працюватимуть піротехніки

20 січня, 2023 п'ятниця
12:27
Суспільство

Удень 20 січня поблизу столиці буде гучно. Повідомляється, що в Бучанському районі піротехніки ліквідовуватимуть вибухівку

Про це інформує Київська міська військова адміністрація.

У Бучанському районі сапери знищуватимуть вибухонебезпечні предмети.

"Сьогодні, 20 січня, підрозділи ДСНС здійснюватимуть ліквідацію ВНП", - пише пресслужба.

Жителів регіону просять зберігати спокій та дотримуйтеся правил безпеки.

Крім того, під час повітряної тривоги необхідно негайно пройти до укриттів.

  • Центр протидії дезінформації виявив нову дезінформацію російських пропагандистів про нібито підготовку вибуху в медичному закладі в місті Дніпро. 
  • 19 січня, мешканці Молодечненського району Мінської області чули вибух, який, імовірно, стався через загоряння двигуна в російському винищувачі.  

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Київщина
ДСНС
новини Києва
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