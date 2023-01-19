Жителі Білорусі чули гучний вибух: у російського винищувача загорівся двигун, - Гаюн
У четвер, 19 січня, мешканці Молодечненського району Мінської області чули вибух, який, імовірно, стався через загоряння двигуна в російському винищувачі
Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн".
Зазначають, що близько 12:00 за мінським часом мешканці Молодечненського району Мінської області почули вибух. За словами очевидців, від нього затрусилися вікна в самому місті Молодечно та в передмісті.
За даними "Беларускі Гаюн", о 10:59 за київським часом (11:59 за мінським часом), над районом Молодечно у винищувача МіГ-31К повітряно-космічних сил РФ (RF-95194) загорівся один з двох двигунів. Це супроводжувалося звуком вибуху. Насправді, пише моніторингова група, цим звуком виявився помпаж двигуна після загоряння.
Після цього МіГ-31К ПКС РФ (RF-95194) вимушено завершив політ і повернувся на аеродром "Мачулищі".
Також "Беларускі Гаюн" зазначили, що двигун загорівся у того самого МіГ-31К, який горів 25 грудня 2022 року під час спроби зльоту з аеродрому в Мачулищах.
- 16 січня стало відомо, що Росія перекинула до Білорусі 6 бомбардувальників Су-34 та 2 багатоцільові винищувачі Су-30 СМ.
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