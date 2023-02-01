Поблизу Києва лунатимуть вибухи: тренуватимуться сапери
1 лютого в передмісті Києва тренуватимуться сапери, в деяких районах міста лунатимуть звуки вибухів
Про це інформує Київська міська військова адміністрація.
Сьогодні у Вишгородському районі проводять планові навчання піротехніків.
Сапери відпрацьовуватимуть вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.
У відомстві закликають зберігати спокій, а в разі повітряної тривоги йди в укриття.
- 13 січня на околицях столиці також лунали звуки вибухів - піротехніки знищували вибухонебезпечні предмети.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.83
Купівля 39.83Продаж 40.52
-
EUR
Купівля 42.57Продаж 43.56
- Актуальне
- Важливе