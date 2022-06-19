Поблизу Києва ППО знищила ворожий повітряний об'єкт, - Київська ОВА
У неділю, 19 червня, у Вишгородському районі, поблизу столиці, сили протиповітряної оборони збили ворожий повітряний об'єкт
Про це повідомляє Київська ОВА у telegram.
"Сьогодні зранку у Вишгородському районі були чутні вибухи. Відпрацювала ППО по ворожому повітряному об’єкту. Задимленості не виявлено, пожежі відсутні, постраждалих немає. Працюють підрозділи Національної поліції та інші служби. Інформація уточнюється", - завили у Київській ОВА.
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