Поблизу Сеула чоловік влаштував різанину: 13 поранених
За 20 км від столиці Південної Кореї, у місті Соннам, невідомий чоловік на автівці спершу в'їхав у натовп, після чого влаштував різанину
Про це інформує Yonhap.
Зазначають, що чоловік спершу в'їхав на автівці у людей на пішохідній доріжці перед торговельним центром. Після цього він вийшов, дістав холодну зброю довжиною 50-60 см і почав нападати на перехожих.
Унаслідок нападу ножові поранення дістали дев'ять людей. Також четверо отримали поранення через удар машини. Одна з постраждалих, 60-річна жінка, перебуває в критичному стані, 12 постраждалих отримали тяжкі поранення.
Правоохоронцям вдалося затримати нападника через 10 хвилин від початку інцидент, наразі його мотиви уточнюють. Yonhap повідомляє, що він працює у сфері доставки.
Також видання зазначає, що цей інцидент стався всього лише через два тижні після минулого нападу. Тоді в Сеулі 30-річний чоловік, що мав три судимості і був причетним до 14 справ у підлітковому віці, зарізав на вулиці людину і поранив ще трьох. До цього, за словами свідків, він довго ходив по району.
- 3 серпня на заході Мексики пасажирський автобус з'їхав з шосе в ущелину рано вранці в четвер, унаслідок чого щонайменше 18 людей загинули.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.9
Купівля 36.9Продаж 37.63
-
EUR
Купівля 40.63Продаж 41.65
- Актуальне
- Важливе