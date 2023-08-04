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Поблизу Сеула чоловік влаштував різанину: 13 поранених

4 серпня, 2023 п'ятниця
08:30
Світ Південна Корея

За 20 км від столиці Південної Кореї, у місті Соннам, невідомий чоловік на автівці спершу в'їхав у натовп, після чого влаштував різанину

Про це інформує Yonhap.

Зазначають, що чоловік спершу в'їхав на автівці у людей на пішохідній доріжці перед торговельним центром. Після цього він вийшов, дістав холодну зброю довжиною 50-60 см і почав нападати на перехожих.

Унаслідок нападу ножові поранення дістали дев'ять людей. Також четверо отримали поранення через удар машини. Одна з постраждалих, 60-річна жінка, перебуває в критичному стані, 12 постраждалих отримали тяжкі поранення.

Правоохоронцям вдалося затримати нападника через 10 хвилин від початку інцидент, наразі його мотиви уточнюють. Yonhap повідомляє, що він працює у сфері доставки.

Також видання зазначає, що цей інцидент стався всього лише через два тижні після минулого нападу. Тоді в Сеулі 30-річний чоловік, що мав три судимості і був причетним до 14 справ у підлітковому віці, зарізав на вулиці людину і поранив ще трьох. До цього, за словами свідків, він довго ходив по району.

  • 3 серпня на заході Мексики пасажирський автобус з'їхав з шосе в ущелину рано вранці в четвер, унаслідок чого щонайменше 18 людей загинули.
Кримінал
Південна Корея
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