У Мексиці пасажирський автобус з'їхав з шосе в ущелину: загинуло щонайменше 18 людей
Щонайменше 18 людей загинули на заході Мексики, коли пасажирський автобус з'їхав з шосе в ущелину рано вранці в четвер
Про це повідомило агентство Reuters.
Зазначається, що представники влади штату додали, що більшість пасажирів була іноземцями, і деякі з них прямували до кордону з США.
В автобусі, що прямував до північного прикордонного міста Тіхуана, перебувало близько 42 пасажирів, серед яких були громадяни Індії, Домініканської Республіки та африканських країн.
Водій автобуса був затриманий, йдеться в заяві уряду штату Наяріт, влада підозрює його у перевищенні швидкості на повороті дороги. Чиновники заявили, що вони все ще працюють над ідентифікацією загиблих.
- У середу, 2 серпня, у столиці Молдови Кишиневі водій автомобіля Mercedes врізався у ворота посольства Росії та втік з місця ДТП.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.91
Купівля 36.91Продаж 37.59
-
EUR
Купівля 40.66Продаж 41.64
- Актуальне
- Важливе