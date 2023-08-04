Про це повідомило агентство Reuters.

Зазначається, що представники влади штату додали, що більшість пасажирів була іноземцями, і деякі з них прямували до кордону з США.

В автобусі, що прямував до північного прикордонного міста Тіхуана, перебувало близько 42 пасажирів, серед яких були громадяни Індії, Домініканської Республіки та африканських країн.

Водій автобуса був затриманий, йдеться в заяві уряду штату Наяріт, влада підозрює його у перевищенні швидкості на повороті дороги. Чиновники заявили, що вони все ще працюють над ідентифікацією загиблих.