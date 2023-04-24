Про це заявила сьогодні, 24 квітня, спікерка Палати представників чеського парламенту Маркета Пекарова Адамова під час виступу перед початком парламентської конференції країн ЄС у Празі.

"Звичайно, ми підтримуємо, щоб це сталося, це також у наших інтересах", – сказала вона.

Пекарова також підтримала продовження антиросійських санкцій і закликала країни ЄС до їх неухильного виконання.

За словами президента сенату Чехії Мілоша Вистрчіла, російське вторгнення в Україну також може збільшити шанси інших країн приєднатися до ЄС і прискорити цей процес.

Сьогодні у Празі розпочалася дводенна парламентська конференція країн Європейського Союзу. Лідери європарламентів обговорюватимуть російську агресію проти України та відповідь ЄС у ширшому геополітичному контексті. У вівторок центральною темою стане роль ЄС у глобальній співпраці між демократіями та проблема залежності країн-членів. На конференцію запрошено 52 іноземні делегації, участь у ній беруть також українські парламентарії на чолі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.