Початок цьогоріч переговорів про вступ між ЄС та Україною відповідає нашим інтересам, – спікерка чеського парламенту
Чехія підтримує ініціативу України про початок переговорів щодо вступу до Євросоюзу вже цього року
Про це заявила сьогодні, 24 квітня, спікерка Палати представників чеського парламенту Маркета Пекарова Адамова під час виступу перед початком парламентської конференції країн ЄС у Празі.
"Звичайно, ми підтримуємо, щоб це сталося, це також у наших інтересах", – сказала вона.
Пекарова також підтримала продовження антиросійських санкцій і закликала країни ЄС до їх неухильного виконання.
За словами президента сенату Чехії Мілоша Вистрчіла, російське вторгнення в Україну також може збільшити шанси інших країн приєднатися до ЄС і прискорити цей процес.
Сьогодні у Празі розпочалася дводенна парламентська конференція країн Європейського Союзу. Лідери європарламентів обговорюватимуть російську агресію проти України та відповідь ЄС у ширшому геополітичному контексті. У вівторок центральною темою стане роль ЄС у глобальній співпраці між демократіями та проблема залежності країн-членів. На конференцію запрошено 52 іноземні делегації, участь у ній беруть також українські парламентарії на чолі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.
- Минулого тижня президент Петр Павел заявив, що Чехія повинна домагатися в рамках ЄС початку переговорів про вступ з Україною вже цього року, чого прагне Київ.
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