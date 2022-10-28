Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Звісно, що самими лише економічними санкціями в нафтовому секторі Росію не зупинити. Проте, якщо взяти весь енергетичний експорт Росії, то понад 70% надходжень до бюджету РФ надходить саме із нафтового сектору. Тому удар по цьому сектору буде дуже чутливим для РФ", - пояснив Гончар

Експерт наголосив, що Росія не зможе відновити потужний експорт нафтопродуктів до Європи.

"Відновлення експортних потужностей нафти Росією неможливе. Оскільки Європа розпочала незворотній процес дерусифікації енергетичного ринку. Це набуло незворотного характеру, на тлі дій Росії в останні місяці. Тому відновити довоєнний експорт нафтопродуктів в Європу Росії не вдасться. Вони розповідають, що будуть експортувати на Схід. Однак для такого експорту потрібно побудувати дуже складну інфраструктуру. Що також є проблемою для РФ", - додав він.

27 жовтня у Bloomberg повідомили, що США вимушені переглянути план обмеження цін на російську нафту

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