Почесна лекція Київського безпекового форуму з нагоди Дня Соборності України. НАЖИВО
З нагоди Дня Соборності України Київський безпековий форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", проводить у столиці почесну лекцію лауреатки Нобелівської премії миру 2022 року, голови Центру громадянських свобод Олександри Матвійчук
У рамках заходу пройде дискусія “Розмова про війну, перемогу і майбутнє”, участь в якій візьмуть Катерина ПРОКОПЕНКО, дружина командира полку «Азов», Героя України Дениса Прокопенка; голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини Євген ЗАХАРОВ, президент Українського ПЕН, головний редактор UkraineWorld Володимир ЄРМОЛЕНКО, громадський діяч Валерій ПЕКАР, журналіст Віталій ПОРТНИКОВ, письменниця Олена СТЯЖКІНА.
У рамках події виступатимуть Надзвичайний і Повноважний Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит А. БРІНК, Голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках Арсеній ЯЦЕНЮК. Модератор – директор КБФ Данило ЛУБКІВСЬКИЙ.
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