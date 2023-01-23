У рамках заходу пройде дискусія “Розмова про війну, перемогу і майбутнє”, участь в якій візьмуть Катерина ПРОКОПЕНКО, дружина командира полку «Азов», Героя України Дениса Прокопенка; голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини Євген ЗАХАРОВ, президент Українського ПЕН, головний редактор UkraineWorld Володимир ЄРМОЛЕНКО, громадський діяч Валерій ПЕКАР, журналіст Віталій ПОРТНИКОВ, письменниця Олена СТЯЖКІНА.

У рамках події виступатимуть Надзвичайний і Повноважний Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит А. БРІНК, Голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках Арсеній ЯЦЕНЮК. Модератор – директор КБФ Данило ЛУБКІВСЬКИЙ.