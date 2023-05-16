"Почує позицію України": у Держдепі прокоментували візит спецпредставника Китаю в Україну
У Державному департаменті США вважають очікуваний візит в Україну спецпредставника Китаю у справах Євразії Лі Хуея важливим у контексті можливості Пекіна дізнатися безпосередньо про позицію Києва щодо закінчення розв'язаної РФ повномасштабної війни проти нашої держави
Про це заявив заступник прессекретар Держдепу США Ведант Пател, передає Укрінформ.
За його словами, для Китаю "важливо почути безпосередньо" від української сторони, чому необхідно "поважати занепокоєння України в плані безпеки, а також її суверенітет і територіальну цілісність".
Також представник американського зовнішньополітичного відомства, висловлюючись про будь-які дипломатичні зусилля, нагадав про принцип "нічого про Україну без України".
Пател наголошує, що результат має відповідати принципам суверенітету та територіальної цілісності, і "ніхто не прагне завершення цієї війни більше, ніж наші українські партнери".
Разом з тим, зазначає представник Держдепу США, РФ не демонструє серйозної зацікавленості у припиненні війни, а насправді "діє цілком протилежним способом".
"У той час, як інші - включаючи президента Зеленського, який виклав власний мирний план - зосереджені на пошуку способів покласти цьому кінець, Росія запускає безпілотники та ракети в сусідню країну, щоб уразити житлові будинки та лікарні, кінотеатри, вбити велику кількість дітей", - сказав Пател.
- Нагадаємо, 12 травня стало відомо, що спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей із 15 травня відвідає Україну, Росію, Польщу, Францію та Німеччину. Мета візитів – пошук шляхів завершення війни.
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