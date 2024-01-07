Ви точно хочете доходів від податків? Точно хочете детінізації? Боротьби з подрібненням? Справедливості? Чесності?

Тоді уточнювальне питання: ви її хочете для всіх? Чи "всі підприємці рівні, але якщо дах нагорі, і аж Сам!!! знімався в рекламі — то все-таки деякі рівніші"?

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Прислали мені друзі. Це — живий документ. Звичайно ж, це ніякий не фіскальний чек. Звичайно ж, "у нас 500 магазинів по Україні, вся наша продукція, ми такі круті", але продають... ФОПи. Це називається "франшиза" така. Підтримка малого бізнесу, ну а що такого?

Про це знають всі. Доброчесні декорумповані за цілою антикорупційною програмою (37 пунктів, 28 вже виконано) податківці — знають точно. Але важливо перевірити у переселенця з Краматорська, який таки перевідкрився в Тернополі — як він номер марки в коктейльному чеку вписує, і вгатити йому 200 тис. штрафу, бо "не всі 10 разів марку вносив, а тільки перший раз" (хоча сама податкова так роз'яснює — відкоркував — вніс — все, далі не треба).

Оце і є те, що є засадничим у цьому процесі.

Своїм — повне сприяння і можливість робити що завгодно і як завгодно: дробитися, ухилятися, "франшизити".

Тим, хто не пішов під дах — штрафи, перевірки, "ПДВ з SAF-T UA", блокування, знищення.

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P.S. Балаканина одна роками. Тінь чорніша за чорнила вже, ніхто палець о палець. Але знищити треба справжніх підприємців, іншого шляху немає у національних стратегів. "Треба гроші в бюджет, але отут не чіпайте".

Це ж ота вся "дуже-дуже ризикова ювелірка", малих підприємців-ювелірів, які руками своїми щось роблять — вже добивають цією "ризиковістю", а тут 500 магазинів на ФОПах та ще й без чеків...

"Ето другоє". Єдине, що можна почути. Або "Там юристи потужні, все обґрунтували, ми не можемо нічого, тому краще весь малий бізнес повзриваємо, інакше ніяк".

Джерело

Про автора. Ігор Дядюра, заступник міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

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