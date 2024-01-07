Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Податкові зміни: "своїм" дозволено все
OPINION

Податкові зміни: "своїм" дозволено все

Ігор Дядюра
7 січня, 2024 неділя
16:01
Погляд Ігор Дядюра

Можна тепер зовсім відверто? Ну, прямо в режимі Ігорька з "Джентльменів удачі"? "Я злий і страшний сірий вовк, і в цих тіньовиках-поросятах знаю толк"

Ви точно хочете доходів від податків? Точно хочете детінізації? Боротьби з подрібненням? Справедливості? Чесності?

Тоді уточнювальне питання: ви її хочете для всіх? Чи "всі підприємці рівні, але якщо дах нагорі, і аж Сам!!! знімався в рекламі — то все-таки деякі рівніші"?

Читайте також: Про українське "податкове пекло"

Прислали мені друзі. Це — живий документ. Звичайно ж, це ніякий не фіскальний чек. Звичайно ж, "у нас 500 магазинів по Україні, вся наша продукція, ми такі круті", але продають... ФОПи. Це називається "франшиза" така. Підтримка малого бізнесу, ну а що такого?

Про це знають всі. Доброчесні декорумповані за цілою антикорупційною програмою (37 пунктів, 28 вже виконано) податківці — знають точно. Але важливо перевірити у переселенця з Краматорська, який таки перевідкрився в Тернополі — як він номер марки в коктейльному чеку вписує, і вгатити йому 200 тис. штрафу, бо "не всі 10 разів марку вносив, а тільки перший раз" (хоча сама податкова так роз'яснює — відкоркував — вніс — все, далі не треба).

Оце і є те, що є засадничим у цьому процесі.

Своїм — повне сприяння і можливість робити що завгодно і як завгодно: дробитися, ухилятися, "франшизити".

Тим, хто не пішов під дах — штрафи, перевірки, "ПДВ з SAF-T UA", блокування, знищення.

Читайте також: Чому в нас досі немає міністерства красивих роликів?

P.S. Балаканина одна роками. Тінь чорніша за чорнила вже, ніхто палець о палець. Але знищити треба справжніх підприємців, іншого шляху немає у національних стратегів. "Треба гроші в бюджет, але отут не чіпайте".

Це ж ота вся "дуже-дуже ризикова ювелірка", малих підприємців-ювелірів, які руками своїми щось роблять — вже добивають цією "ризиковістю", а тут 500 магазинів на ФОПах та ще й без чеків...

"Ето другоє". Єдине, що можна почути. Або "Там юристи потужні, все обґрунтували, ми не можемо нічого, тому краще весь малий бізнес повзриваємо, інакше ніяк".

Джерело

Про автора. Ігор Дядюра, заступник міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Економіка
Україна
податки
бізнес
корупція в Україні
Читайте також:
Віктор Ягун
5 січня, 2024 п'ятниця
"Ми бавимось у дуже небезпечну гру з суспільством": генерал-майор СБУ Ягун про поточний стан мобілізації
6 січня, 2024 субота
На Водохреще посол Британії пірнав у Дніпро разом із киянами
Австрія
6 січня, 2024 субота
Через війну в Україні та енергетичну кризу в Австрії став банкрутом великий виробник опалювальної техніки
Київ
-9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.27
    Купівля 38.27
    Продаж 39.11
  • EUR
    Купівля 41.85
    Продаж 43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
7 січня
16:32
Ексклюзив
чат-бот вайбер-телеграм
Медіаекспертка Лигачова: найнебезпечніше в Телеграмі те, що він російський
16:16
Ексклюзив
Новини Західної України
Блокуванням кордону Польща втрачає серйозну конкурентну перевагу і велику долю бізнесу, - нардепка Клименко
15:50
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 7 січня: скільки коштують долар та євро
15:45
Оновлено
очільниця МЗС Японії Йоко Камікава
Японія внесе $37 млн на системи виявлення безпілотників в Україні
15:28
Ексклюзив
телемарафон
У телемарафон треба залучити опозицію та наглядову раду чи контроль громадськості, - медіаекспертка Лигачова
15:19
снігопад, дороги, замети
Через сильні морози та снігопади 7-9 січня можуть перекриватися головні автошляхи України
15:18
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідує завод з виробництва військової техніки
КНДР випустила близько 90 снарядів, третій день поспіль обстрілюючи територію Південної Кореї
14:40
Експрезидент ФРН Йоахім Гаук
"Не можу зрозуміти, чому ми вагаємося з постачанням цієї зброї та інших боєприпасів": експрезидент ФРН про постачання Україні Taurus
14:01
OPINION
Валерій Пекар
Росія розпадеться, як колись Радянський Союз
13:58
Ексклюзив
FPV-дрон KH-S7
"Головна проблема - бронювання спеціалістів": командир підрозділу БПЛА Боровик про виробництво дронів
13:57
Ілон Маск
ЛСД, кокаїн та екстазі: співробітники Маска занепокоєні, що його вподобання можуть зашкодити бізнесу, - Wall Street Journal
13:54
Ексклюзив
На столичній Михайлівській площі проходить акція "Не мовчи - полон вбиває"
На столичній Михайлівській площі проходить акція "Не мовчи - полон вбиває"
12:52
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні
Очільник МЗС Італії закликав створити армію ЄС
12:50
Окупанти, Мелітополь
На окупованих територіях України перебувають близько 35 тисяч озброєних росгвардійців, - Спротив
12:19
Оновлено
Ворог вдарив по середмістю Херсона: двоє людей загинуло, ще двоє поранені
12:17
Росіяни вранці запустили ракету в напрямку Дніпра, її збили
12:07
OPINION
Орест Сохар
Гра на випередження: хто раніше конфіскує активи Кремля — США чи Європа?
12:06
Ексклюзив
ЗРК NASAMS
"Використали великий запас ракет до ППО": Ігнат про останні масовані атаки РФ
12:04
Сіднейський воронкоподібний павук
В Австралії знайшли гігантського самця найотруйнішого павука у світі
11:41
Швеція, зима, морози
У столиці Норвегії зафіксували температурний рекорд, небувалі морози тривають у Швеції та Фінляндії
11:16
Оновлено
Обстріл Покровсього району 6 січня
Росіяни атакували Покровський район Донеччини ракетами С-300: серед 12 загиблих - 6 дітей, поранено 9 людей
11:08
Жозеп Боррель
Боррель зустрівся із політичним представником "Хезболли", - ЗМІ
10:46
Ілюстративне зображення
Американські вчені назвали фактор, який сприяє здоров'ю та довголіттю собак
10:00
OPINION
Михайло Гончар
Росія чинить свавілля у Чорному морі. НАТО мовчить
09:50
росгвардія
РФ зміцнює ресурси росгвардії на тлі потрясінь у сфері внутрішньої безпеки країни, - британська розвідка
09:32
Голова Євроради заявив, що може достроково залишити посаду: його місце тимчасово займе Орбан, - ЗМІ
08:57
Маріуполь окупанти порт
ЗСУ під Маріуполем знищили недобудований окупантами залізничний міст, - Андрющенко
08:33
Оновлено
Обстріл Дніпра 6 січня
РФ атакувала Україну "шахедами": у Дніпрі є влучання у будинок, на Миколаївщині - у рекреаційну зону
08:27
Ентоні Блінкен
Блінкен: Туреччина найближчим часом ратифікує членство Швеції в НАТО
08:08
OPINION
Віктор Каспрук
Про вибори у США та війну в Україні
08:07
США китай санкції
Китай наклав санкції на низку компаній зі США через продаж зброї Тайваню
07:57
Інфографіка
Сухопутні війська ЗСУ
РСЗВ, 4 танки і 860 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні
07:51
Ллойд Остін
"З нетерпінням чекаю повернення до Пентагону": Остін розповів про стан здоров'я після госпіталізації
07:31
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
ППО вночі знищила 21 з 28 російських "шахедів"
01:39
Євген Коноплянка
"Багато жовчі": гендиректор клубу-переможця ЛЧ накинувся на Коноплянку
2024, субота
6 січня
23:18
Зеленський з Залужним
Все менше й менше спокійних ночей в окупантів, - Зеленський
22:59
курятина
Слідом за дефіцитом яєць у Росії почалася нестача курятини, - ЗМІ
22:27
Угорщина - ЄС
Від жодного угорця не чув, що вони підтримують РФ, - футболіст Месхі
22:16
Оновлено
Польські F-16 та МіГ-29 у одному строю
F-16 з Данії затримуються на пів року, - ЗМІ
22:01
Оновлено
польський кордон, блокада
Фермери і польський уряд підписали домовленість про припинення блокади ПП "Медика — Шегині"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV