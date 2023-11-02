Про українське "податкове пекло"
Україна в рейтингу "податкового пекла" піднялася з п'ятого місця на четверте
Податковий клімат у нас — райський. Це всі знають. І скарг немає на податкову. Взагалі, весь останній місяць.
Ще трохи зусиль, зовсім небагато залишилось. Блокувати накладні, чхати на рішення судів, брати хабарів побільше, оце все обгортання маленьких "платиш штуку – і ми тебе не бачимо взагалі", перевірки номерів марок на коктейльних чеках...
Ніяких презумпцій невинуватості, всі навколо — махінатори, тіньовики й взагалі подонки, не поталанило з населенням, жах суцільний, навіть в Лондон з коханою людиною по шубу не з'їздити...
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Не зупиняйте фантазію, прошу, дорогенькі (і на 43% дорожчі наступного року) контрольний орган і його "керівна й спрямовувальна сила". Більше пекла.
Залізайте вже в трійку "кращих". Найпекельніших. Вірю в ваші здібності.
Поки з кожної сцени, екрана, тексту будуть нестися розповіді про "відновлення", "розвиток", "подвоєння і потроєння ВВП" та інша лєпота — не втрачайте час.
Фото: Facebook Ігоря ДідюриДжерело
Про автора. Ігор Дядюра, заступник міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
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