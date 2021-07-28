Подекуди град і шквали: ДСНС попередила про негоду в більшості областей України 29 липня
Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов в Україні 29 липня
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Телеграмі.
Зазначається, що у Києві та Київський області в цей день очікуються грози.
"Увага! Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. 29 липня вдень в Україні, крім південних областей, грози, у західних та центральних областях в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні рятувальників.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.78
Купівля 26.78Продаж 26.99
-
EUR
Купівля 31.57Продаж 31.92
- Актуальне
- Важливе