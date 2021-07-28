Подекуди град і шквали: ДСНС попередила про негоду в більшості областей України 29 липня

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Телеграмі.



Зазначається, що у Києві та Київський області в цей день очікуються грози.



"Увага! Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. 29 липня вдень в Україні, крім південних областей, грози, у західних та центральних областях в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні рятувальників.

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