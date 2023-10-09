Подібні дії у воєнний час можуть привести до пекла: Defense Express про перевірки оборонного підприємства КБ "Луч"

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Усі розуміють, що КБ "Луч" - це єдине підприємство, що повноцінно працює в Україні. Підприємство генерує конкретні продукти, які створюють славу українській зброї. КБ "Луч" показало свою роботу не тільки у воєнний час, воно й до того було самостійним. Усі отримані кошти у вигляді прибутків вкладаються у справу, попри відсутність підтримки з боку держави", - підкреслив Рябих.

За словами військового експерта, потрібно припинити нападки на оборонні підприємства, і створювати умови для їхнього розвитку.

"Слід зазначити, що подібні дії у воєнний час можуть довести до пекла. Тому треба подібні нападки на оборонні підприємства припиняти, і створювати усі умови для розвитку. Тим більше, що це наш основний рятувальний круг, який може забезпечити безпеку", - наголосив Рябих.

КБ "Луч" є розробником та виробником протитанкових комплексів та ракет до них. Йдеться про ракетні комплекси "Стугна" та "Корсар", РЗСО "Вільху" та вже знаменитий протикорабельний комплекс "Нептун", також САУ "Богдана". Саме це підприємство у Києві одним з перших намагались знищити російські агресори ще у середині березні 2022 року. Проте обладнання, запас запчастин та ракет вдалося успішно евакуювати.

19 вересня держпідприємство звернулося з офіційними листами до органів влади з проханням врегулювати відповідно до законодавства висновки Держаудитслужби, які ускладнюють виконання завдань розробки та виробництва Зброї Перемоги.