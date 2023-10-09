Подібні дії у воєнний час можуть привести до пекла: Defense Express про перевірки оборонного підприємства КБ "Луч"
Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих наголосив, що потрібно припиняти нападки на оборонні підприємства, і створювати умови для розвитку
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Усі розуміють, що КБ "Луч" - це єдине підприємство, що повноцінно працює в Україні. Підприємство генерує конкретні продукти, які створюють славу українській зброї. КБ "Луч" показало свою роботу не тільки у воєнний час, воно й до того було самостійним. Усі отримані кошти у вигляді прибутків вкладаються у справу, попри відсутність підтримки з боку держави", - підкреслив Рябих.
За словами військового експерта, потрібно припинити нападки на оборонні підприємства, і створювати умови для їхнього розвитку.
"Слід зазначити, що подібні дії у воєнний час можуть довести до пекла. Тому треба подібні нападки на оборонні підприємства припиняти, і створювати усі умови для розвитку. Тим більше, що це наш основний рятувальний круг, який може забезпечити безпеку", - наголосив Рябих.
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КБ "Луч" є розробником та виробником протитанкових комплексів та ракет до них. Йдеться про ракетні комплекси "Стугна" та "Корсар", РЗСО "Вільху" та вже знаменитий протикорабельний комплекс "Нептун", також САУ "Богдана". Саме це підприємство у Києві одним з перших намагались знищити російські агресори ще у середині березні 2022 року. Проте обладнання, запас запчастин та ракет вдалося успішно евакуювати.
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19 вересня держпідприємство звернулося з офіційними листами до органів влади з проханням врегулювати відповідно до законодавства висновки Держаудитслужби, які ускладнюють виконання завдань розробки та виробництва Зброї Перемоги.
- Державна аудиторська служба знову прийшла з перевірками до державного підприємства КБ "Луч", яке випускає важливе для ЗСУ озброєння. Компанія звернулася до уряду з проханням ввести мораторій на проведення перевірок.
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