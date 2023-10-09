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"Претензії з боку ДАСУ загрожують повною зупинкою виробництва": КБ "Луч" просить уряд ввести мораторій на перевірки

9 жовтня, 2023 понедiлок
10:07
Економіка Стугна П

Державна аудиторська служба знову прийшла з перевірками до державного підприємства КБ "Луч", яке випускає важливе для ЗСУ озброєння. Компанія звернулася до уряду з проханням ввести мораторій на проведення перевірок

Про це йдеться у повідомленні КБ "Луч" у Facebook.

Зазначається, що через 10 днів після публічного звернення підприємства щодо хибності висновків Держаудитслужби та пов’язаних з цим загроз, 29 вересня ДАСУ знову розпочала ревізію "окремих питань" діяльності КБ "Луч". Зокрема, перевіряли включення прибутку до складу ціни на продукцію підприємства. 

"ДП "ДержККБ "Луч" за власні обігові кошти розробляє нові системи озброєння, ліквідовує наслідки ракетних ударів, відновлює та замінює пошкоджене обладнання та продукцію, здійснює релокацію виробництва та нарощує виробничі потужності. Ці обігові кошти формуються прибутком, отриманих в тому числі від державних контрактів. Вимога Держаудитслужби щодо повернення прибутку є критичною для діяльності підприємства і ставить під питання виживання оборонно-промислового комплексу", - наголосили у держпідприємстві.

За їхніми словами, вже третя за час воєнного стану перевірка ДАСУ викликає здивування та відволікає працівників підприємства від розробки та виробництва озброєння.

"Дії ДАСУ щодо вилучення ресурсів у підприємств ОПК суперечать державній політиці та призведуть до критичних наслідків", - заявили у КБ.

Тож "Луч" звернулося до Кабінету міністрів та Верховної Ради ввести мораторій на проведення, в тому числі Держаудитслужбою, перевірок підприємств ОПК до припинення воєнного стану в Україні.

  • Наприкінці червня Держаудитслужба перевірила контракти Міноборони та заявила про порушення в них на 2,5 млрд грн. На думку служби, українські виробники, що співпрацюють із міністерством, не повинні закладати прибуток у контракти з державою. ДАСУ вимагало повернути ці гроші. 

  • Тодішній міністр оборони Олексій Резніков підтримував виробників зброї й заявляв, що норма цієї постанови про заборону на прибуток суперечить Цивільному і Господарському кодексам та низці інших законодавчих актів.

  • КБ "Луч" є розробником та виробником протитанкових комплексів та ракет до них. Йдеться про ракетні комплекси "Стугна" та "Корсар", РЗСО "Вільху" та вже знаменитий протикорабельний комплекс "Нептун", також САУ "Богдана". Саме це підприємство у Києві одним з перших намагались знищити російські агресори ще у середині березні 2022 року. Проте обладнання, запас запчастин та ракет вдалося успішно евакуювати.

  • 19 вересня держпідприємство звернулося з офіційними листами до органів влади з проханням врегулювати відповідно до законодавства висновки Держаудитслужби, які ускладнюють виконання завдань розробки та виробництва Зброї Перемоги.

Україна
зброя
Війна з Росією
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