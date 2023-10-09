"Претензії з боку ДАСУ загрожують повною зупинкою виробництва": КБ "Луч" просить уряд ввести мораторій на перевірки

Про це йдеться у повідомленні КБ "Луч" у Facebook.

Зазначається, що через 10 днів після публічного звернення підприємства щодо хибності висновків Держаудитслужби та пов’язаних з цим загроз, 29 вересня ДАСУ знову розпочала ревізію "окремих питань" діяльності КБ "Луч". Зокрема, перевіряли включення прибутку до складу ціни на продукцію підприємства.

"ДП "ДержККБ "Луч" за власні обігові кошти розробляє нові системи озброєння, ліквідовує наслідки ракетних ударів, відновлює та замінює пошкоджене обладнання та продукцію, здійснює релокацію виробництва та нарощує виробничі потужності. Ці обігові кошти формуються прибутком, отриманих в тому числі від державних контрактів. Вимога Держаудитслужби щодо повернення прибутку є критичною для діяльності підприємства і ставить під питання виживання оборонно-промислового комплексу", - наголосили у держпідприємстві.

За їхніми словами, вже третя за час воєнного стану перевірка ДАСУ викликає здивування та відволікає працівників підприємства від розробки та виробництва озброєння.

"Дії ДАСУ щодо вилучення ресурсів у підприємств ОПК суперечать державній політиці та призведуть до критичних наслідків", - заявили у КБ.

Тож "Луч" звернулося до Кабінету міністрів та Верховної Ради ввести мораторій на проведення, в тому числі Держаудитслужбою, перевірок підприємств ОПК до припинення воєнного стану в Україні.