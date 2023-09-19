КБ "Луч" просить у влади переглянути висновки Держаудитслужби, які "ускладнюють виробництво зброї"

Про це КБ "Луч" повідомили у facebook.

Листи адресовано голові уряду Денису Шмигалю, секретарю Ради національної безпеки і оборони Олексію Данілов, міністру з питань стратегічної промисловості Камишіну та гендиректору АТ "Українська оборонна промисловість" (колишній Укроборонпром, - ред.) Герману Сметаніну.

"Окрім військової агресії Російської Федерації проти України, ДП "ДержККБ "Луч" зіткнулося із внутрішніми чинниками, які ускладнюють виконання поставлених завдань розробки та виробництва Зброї Перемоги. Надумана позиція посадових осіб Держаудитслужби щодо заборони включення прибутку до складу ціни створила реальні загрози національній безпеці та оборони держави. Висновки Держаудитслужби викликають здивування та обурення, спричинили розбіжності та судові процеси між органами влади у період воєнного стану, а матеріали ревізії передано правоохоронним органам, на підставі яких відкрито кримінальні провадження. В штучному виникненні вказаних загроз зацікавлена передусім Російська Федерація, в інтересах якої ДП "ДержККБ "Луч" неодноразово зазнавало перепони у вигляді видуманих наклепів, бюрократичних перешкод нашій роботі", – стверджують у держпідприємстві.

Нагадаємо, наприкінці червня Державна аудиторська служба перевірила контракти Міноборони та заявила про порушення в них на 2,5 млрд гривень. На думку служби, українські виробники, що співпрацюють із міністерством, не повинні закладати прибуток у контракти з державою. ДАСУ вимагає повернути ці 2,5 млрд гривень. Такий висновок служба зробила на основі урядової постанови 335.

Тодішній міністр оборони Олексій Резніков підтримував виробників зброї і заявляв, що норма цієї постанови про заборону на прибуток суперечить Цивільному і Господарському кодексам та низці інших законодавчих актів.

Кб "Луч" є розробником та виробником протитанкових комплексів та ракет до них. Йдеться про ракетні комплекси "Стугна" та "Корсар", РЗСО "Вільху" та вже знаменитий протикорабельний комплекс "Нептун", також САУ "Богдана". Саме це підприємство у Києві одним з перших намагались знищити російські агресори ще у середині березні 2022 року. Проте обладнання, запас запчастин та ракет вдалося успішно евакуювати.