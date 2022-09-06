Події на Херсонщині відволікають окупантів від Миколаївщини, за добу зафіксували обстріл лише однієї громади, - Кім
За минулу добу на Миколаївщині збили чотири ракети, обстрілів зазнала лише одна громада
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім під час брифінгу Media Center Ukraine - Ukrinform.
За його словами, активні бойові дії на Херсонщині відвернули увагу окупантів від Миколаївщини.
"Ураження зазнають пускові установки, які ворог використовує для обстрілу Миколаєва. За минулу добу ОК "Південь" збили ракету "Іскандер" над Миколаєвом, ППО збили чотири ракети в області. З чотирьох громад була обстріляна Баштанська, інших обстрілів не було", - заявив Кім.
Також Кім додав, що попри зменшення обстрілів, навчання в усіх навчальних закладах відбуватиметься онлайн.
Крім того, він зауважив, що до області та самого Миколаєва почали поступово повертатися люди.
- ОК "Південь" повідомляє, що упродовж доби було знищено майже 100 окупантів, 4 склади, десятки одиниць бронетехніки та вертоліт.
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