Подоляк назвав три основні фактори ефективної контроперації ЗСУ проти окупантів
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що сценарій ефективної контроперації базується на трьох "Д"
Про це він написав у твітері.
За його словами, йдеться про деморалізацію, дефрагментацію, депопуляцію окупантів.
"Деморалізація – ліквідація ключових колаборантів на окупованих територіях. Дефрагментація – удари по складах, базах пального, оперативних штабах. Депопуляція – максимальні втрати ворога в живій силі", - написав Подоляк.
- Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав російських окупантів залишити Херсон після нового удару по мосту через Дніпро
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