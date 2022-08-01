Подоляк назвав три основні фактори ефективної контроперації ЗСУ проти окупантів

Про це він написав у твітері.

За його словами, йдеться про деморалізацію, дефрагментацію, депопуляцію окупантів.

"Деморалізація – ліквідація ключових колаборантів на окупованих територіях. Дефрагментація – удари по складах, базах пального, оперативних штабах. Депопуляція – максимальні втрати ворога в живій силі", - написав Подоляк.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав російських окупантів залишити Херсон після нового удару по мосту через Дніпро

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