Третього попередження може не бути: в Офісі президента закликали РФ забиратися з Херсона після удару по Антонівському мосту
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав російських окупантів залишити Херсон після нового удару по мосту через Дніпро
Про це Подоляк написав у twitter.
"Можна, звісно, назвати Антонівський міст засобом російської ППО, що перехоплює українські ракети, але від реальності не втечеш: окупантам варто вчитися вплав перетинати Дніпро. Або залишити Херсон, поки є змога. Третього попередження може не бути", - написав Подоляк.
- 27 липня українські військові підтвердили удари по Антонівському мосту в Херсоні.
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