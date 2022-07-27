Про це Подоляк написав у twitter.

"Можна, звісно, назвати Антонівський міст засобом російської ППО, що перехоплює українські ракети, але від реальності не втечеш: окупантам варто вчитися вплав перетинати Дніпро. Або залишити Херсон, поки є змога. Третього попередження може не бути", - написав Подоляк.

27 липня українські військові підтвердили удари по Антонівському мосту в Херсоні.

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