Про це розповіла в ефірі національного телемарафону речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк, передає Еспресо.



Вона зазначила, що українські сили тримають під вогневим контролем стратегічно важливі логістичні та транспортні шляхи. Вони для ворога мають критичне значення. Це не дає йому можливості маневрувати, підтягувати сили та боєприпаси.

Гуменюк зауважила, що українська армія не руйнує інфраструктуру нашої країни, але руйнує плани ворога: "ми цінуємо все, що у нас є. Робота нашої артилерії настільки делікатна та ювелірна, що більше спрямована на деморалізацію війська противника".



На запитання ведучого, чи все ж були удари, вона зауважила: "Так, удари були, але вони були філігранні".

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Окупанти також підтвердили пошкодження Антонівського мосту, внаслідок удару ЗСУ у ніч на 27 липня.



Заступник голови так званої військово-цивільної адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов у коментарі ТАСС заявив: "По мосту є попадання, міст не зруйнований. Додалося ще дір".

Наразі повністю закрито рух Антонівським мостом, додав він.

Вночі на 27 липня у соцмережах з'явилася інформація про ймовірні нові удари ЗСУ по Антонівському мосту.

19 липня ЗСУ вдарили по ворожих позиціях поблизу Антонівського мосту в тимчасово окупованому Херсоні, який є стратегічно важливим для російських військових. Експерт Defense Express Рябих в ефірі Еспресо заявив, що знищення Антонівського мосту може призвести до знищення великого угруповання російських військ на Херсонщині.

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