"Були філігранні": ЗСУ підтвердили удари по Антонівському мосту. Окупанти кажуть про закриття руху
Українські військові підтвердили удари по Антонівському мосту на Херсонщині. Окупанти кажуть про повне обмеження руху мостом
Про це розповіла в ефірі національного телемарафону речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк, передає Еспресо.
Вона зазначила, що українські сили тримають під вогневим контролем стратегічно важливі логістичні та транспортні шляхи. Вони для ворога мають критичне значення. Це не дає йому можливості маневрувати, підтягувати сили та боєприпаси.
Гуменюк зауважила, що українська армія не руйнує інфраструктуру нашої країни, але руйнує плани ворога: "ми цінуємо все, що у нас є. Робота нашої артилерії настільки делікатна та ювелірна, що більше спрямована на деморалізацію війська противника".
На запитання ведучого, чи все ж були удари, вона зауважила: "Так, удари були, але вони були філігранні".
Читайте також: Коли ЗСУ зруйнують Антонівський міст — ворог потрапить у капкан, — полковник Костенко
Окупанти також підтвердили пошкодження Антонівського мосту, внаслідок удару ЗСУ у ніч на 27 липня.
Заступник голови так званої військово-цивільної адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов у коментарі ТАСС заявив: "По мосту є попадання, міст не зруйнований. Додалося ще дір".
Наразі повністю закрито рух Антонівським мостом, додав він.
Вночі на 27 липня у соцмережах з'явилася інформація про ймовірні нові удари ЗСУ по Антонівському мосту.
- 19 липня ЗСУ вдарили по ворожих позиціях поблизу Антонівського мосту в тимчасово окупованому Херсоні, який є стратегічно важливим для російських військових. Експерт Defense Express Рябих в ефірі Еспресо заявив, що знищення Антонівського мосту може призвести до знищення великого угруповання російських військ на Херсонщині.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.34
Купівля 38.34Продаж 39.3
-
EUR
Купівля 38.72Продаж 39.84
- Актуальне
- Важливе