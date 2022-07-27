English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "Були філігранні": ЗСУ підтвердили удари по Антонівському мосту. Окупанти кажуть про закриття руху

"Були філігранні": ЗСУ підтвердили удари по Антонівському мосту. Окупанти кажуть про закриття руху

27 липня, 2022 середа
08:24
війна з Росією ураження Антонівський міст - Ілюстартивне фото

Українські військові підтвердили удари по Антонівському мосту на Херсонщині. Окупанти кажуть про повне обмеження руху мостом

Про це розповіла в ефірі національного телемарафону речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк, передає Еспресо.

Вона зазначила, що українські сили тримають під вогневим контролем стратегічно важливі логістичні та транспортні шляхи. Вони для ворога мають критичне значення. Це не дає йому можливості маневрувати, підтягувати сили та боєприпаси. 

Гуменюк зауважила, що українська армія не руйнує інфраструктуру нашої країни, але руйнує плани ворога: "ми цінуємо все, що у нас є. Робота нашої артилерії настільки делікатна та ювелірна, що більше спрямована на деморалізацію війська противника".

На запитання ведучого, чи все ж були удари, вона зауважила: "Так, удари були, але вони були філігранні". 

Читайте також: Коли ЗСУ зруйнують Антонівський міст — ворог потрапить у капкан, — полковник Костенко

Окупанти також підтвердили пошкодження Антонівського мосту, внаслідок удару ЗСУ у ніч на 27 липня. 

Заступник голови так званої військово-цивільної адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов у коментарі ТАСС заявив: "По мосту є попадання, міст не зруйнований. Додалося ще дір".

Наразі повністю закрито рух Антонівським мостом, додав він.

Вночі на 27 липня у соцмережах з'явилася інформація про ймовірні нові удари ЗСУ по Антонівському мосту.

  • 19 липня ЗСУ вдарили по ворожих позиціях поблизу Антонівського мосту в тимчасово окупованому Херсоні, який є стратегічно важливим для російських військових. Експерт Defense Express Рябих в ефірі Еспресо заявив, що знищення Антонівського мосту може призвести до знищення великого угруповання російських військ на Херсонщині.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
Херсон
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Читайте також:
Сергій Лавров
24 липня, 2022 неділя
Розвідка Британії вказала на справжню мету заяви Лаврова про розширення географії війни
Путін і Лавров
25 липня, 2022 понедiлок
Лавров шукає можливості, щоб уникнути відповідальності. Боїться покарання за скоєні злочини, - Чалий
Ракетний удар, пожежа, Одеса
26 липня, 2022 вiвторок
Розвідка Британії висунула власну версію мети ракетного удару по порту в Одесі
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.34
    Купівля 38.34
    Продаж 39.3
  • EUR
    Купівля 38.72
    Продаж 39.84
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
27 липня
09:04
Миколаївщина
На Миколаївщині росіяни за добу обстріляли будинки, автівки, поля із зерном
09:02
Ексклюзив
Колаборант Сальдо є законною ціллю для ЗСУ і буде ліквідований, - радник очільника МВС Геращенко
08:58
Володимир Зеленський
Зеленський вніс до Ради постанову про призначення Костіна генпрокурором
08:48
поранені-евакуація
США лікуватимуть поранених українських військових у власному шпиталі в Німеччині, - Reuters
08:45
Микола Княжицький
Абрамович, санкції і втрати Росії
08:33
Ексклюзив
окупанти Мелітополь
На Запоріжжі окупанти почали видавати російські свідоцтва про народження, - депутат райради Кирильчук
08:27
Донеччина
На Донеччині росіяни за добу вбили одну людину, ще одну поранили
07:59
Ллойд Остін
Остін пообіцяв Резнікову пришвидшити постачання зброї до України
07:54
На Дніпропетровщині росіяни обстріляли з "градів" лікарню, дитсадок і поранили жінку
07:42
Бої ЗСУ з окупантами
Біля Семигір’я та Кодеми точаться бої, ворог безуспішно штурмував райони Верхньокам’янського й Білогорівки
07:37
Мірча Луческу
Луческу вказав на фундаментальну проблему "Динамо" перед грою з "Фенербахче" у ЛЧ
07:34
Маріуполь
У Маріуполі мешканці знесених росіянами будинків живуть на вулиці, - Андрющенко
06:53
Танк окупантів - Ілюстративне фото
У місцевих жителів Полтавщини вилучили 11 танків і дві бронемашини
06:53
Офіс генпрокурора України
Добровільно надав транспорт окупантам: на Харківщині оголосили підозру начальнику цеху місцевого підприємства
06:21
Оновлено
наслідки удару по Харкову
Окупанти вдарили ракетами С-300 по одному з районів Харкова
05:56
окупант
Росіяни мають за мету захопити більше українських територій для анексії, - ISW
05:31
Беньямін Вербіч
"Фенербахче" - "Динамо": де та коли дивитись матч Ліги чемпіонів
05:25
Анналена Бербок
Німеччина обіцяє Словаччині довгострокове розміщення військ через російську загрозу
04:42
Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати всіх матчів вівторка
04:26
Оновлено
Рашисти продовжують обстрілювати Миколаїв та область
У Миколаєві прогриміли вибухи
04:11
Кріштіану Роналду
Президент іспанського топ-клубу поставив крапку у розмовах про трансфер Роналду
03:18
Путін, морські десантники
Флот РФ з 11 одиниць маневрує у Чорному морі, - ОК "Південь"
03:06
Андрій Шевченко та Володимир Зеленський
Україна захищає майбутнє світу, - Андрій Шевченко в інтерв'ю італійським ЗМІ
02:54
ППО
На Миколаївщині українська ППО знищила дві ракети Х-31
02:33
ЗСУ
ЗСУ остаточно звільнили та зачистили від окупантів 2 населених пункти Херсонщини
01:50
збили російський вертоліт Ка-52
Росіяни збили власний ударний вертоліт на Херсонщині
01:40
Чорноморець
"Чорноморець" повідомив, де гратиме матчі чемпіонату України
01:08
Атака хакерів
У Держспецзв'язку попередили українців про нову хакерську атаку
00:56
Михайло Мудрик
"Шахтар" програв "Аяксу" в благодійному матчі
00:49
ураження Антонівський міст
У соцмережах повідомляють про ймовірні удари ЗСУ по Антонівському мосту в Херсоні
00:32
Байден і Сі Цзиньпін
Темами розмов Джо Байдена та Сі Цзиньпіна стануть Україна і Тайвань, - Reuters
00:30
Ексклюзив
Байрактар
Ми розуміємо, що українці борються і за нас, за поляків, бо ми є наступними, - журналіст Сієраковський
00:19
Ілон Маск
"Bon voyage". Ілон Маск іронічно попрощався з Росією після її рішення вийти з МКС
00:18
Путін і Лавров
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 26 липня
00:01
Герман Галущенко
Ядерний тероризм і проблема для всього світу. Очільник Міненергетики про захоплення росіянами ЗАЕС
2022, вiвторок
26 липня
23:49
Речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу в Пентагоні у Вашингтоні, п'ятниця, 29 квітня
У США не бачать жодних ознак постачання іранських безпілотників для Росії, - Кірбі
23:42
Ексклюзив
Бахмут Слов'янськ Краматорськ
Ворог намагається знищити Бахмут як Сєверодонецьк, Лисичанськ, Попасну, - офіцер ТрО Луганщини Шакун
23:38
Газпром
Росія постачатиме газ у Європу в мінімальній кількості, поки ЄС не скасує санкції, - Bloomberg
23:35
арешт
ДБР затримало на хабарі чиновника з департаменту транспорту Київради
23:27
Антон Янчук
Колишнього голову АРМА взяли під варту з правом на заставу у понад 3 мільйони, - САП
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV