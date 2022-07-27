У соцмережах повідомляють про ймовірні удари ЗСУ по Антонівському мосту в Херсоні

Про це повідомляють місцеві пабліки, викладаючи відео.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що мешканці повідомляють про вибухи, що лунають в районі Антонівського мосту або на місці, де окупанти зберігали свою техніку.

Є також повідомлення про те, що Антонівській міст зруйновано.

Наразі офіційного підтвердження інформації нема. Також наслідки й масштаб руйнувань невідомі.

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19 липня експерт Defense Express Рябих в ефірі Еспресо заявив, що знищення Антонівського мосту може призвести до знищення великого угруповання російських військ на Херсонщині.

19 липня ЗСУ вдарили по ворожих позиціях поблизу Антонівського мосту в тимчасово окупованому Херсоні, який є стратегічно важливим для російських військових