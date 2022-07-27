У соцмережах повідомляють про ймовірні удари ЗСУ по Антонівському мосту в Херсоні
В тимчасово захопленому окупантами Херсоні повідомляють про вибухи й можливі удари ЗСУ по Антонівському мосту
Про це повідомляють місцеві пабліки, викладаючи відео.
Місцеві Telegram-канали пишуть, що мешканці повідомляють про вибухи, що лунають в районі Антонівського мосту або на місці, де окупанти зберігали свою техніку.
Є також повідомлення про те, що Антонівській міст зруйновано.
Наразі офіційного підтвердження інформації нема. Також наслідки й масштаб руйнувань невідомі.
Читайте також: Коли ЗСУ зруйнують Антонівський міст — ворог потрапить у капкан, — полковник Костенко
- 19 липня експерт Defense Express Рябих в ефірі Еспресо заявив, що знищення Антонівського мосту може призвести до знищення великого угруповання російських військ на Херсонщині.
- 19 липня ЗСУ вдарили по ворожих позиціях поблизу Антонівського мосту в тимчасово окупованому Херсоні, який є стратегічно важливим для російських військових
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.34
Купівля 38.34Продаж 39.3
-
EUR
Купівля 38.72Продаж 39.84
- Актуальне
- Важливе