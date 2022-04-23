Подоляк: переговори про гарантії безпеки можуть бути завершені впродовж тижня

Про це він сказав в ефірі єдиного телемарафону.

"На рівні політичних радників тривають консультації з країнами, які заявили, що вони згодні обговорювати ті гарантії, які вони можуть взяти на себе. Безумовно, там будуть різні пакетні гарантії", - мовив Подоляк і додав, що ці питання протягом тижня максимум можуть бути завершені.

За його словами, гарантії безпеки для України — це принципове питання.

"Ми не хочемо отримати Мінськ-3, наприклад, щоб через пару років мати знову ж таки конфлікт з РФ", - сказав Подоляк.

Україна хоче сформувати такі гарантії безпеки, щоб у разі ескалації поруч із українцями стояли інші країни.

"Щодо РФ, для нас важливо, щоб РФ зрозуміла, що якщо вони захочуть напасти, будуть бачити інші країни з потужними арміями", - пояснив Подоляк.

За його словами, йдеться про юридичне право гарантів стати на захист України.

Раніше радник керівника Офісу президента розповів про падіння позицій Росії у світі після двох місяців війни проти України. Адже за майже два місяці бойових дій Кремль на зовнішній арені зазнав тільки поразки. А Україна та Захід консолідувалися.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb