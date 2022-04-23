Подоляк: переговори про гарантії безпеки можуть бути завершені впродовж тижня
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговори про гарантії безпеки для України з країнами-партнерами можуть завершитися впродовж тижня
Про це він сказав в ефірі єдиного телемарафону.
"На рівні політичних радників тривають консультації з країнами, які заявили, що вони згодні обговорювати ті гарантії, які вони можуть взяти на себе. Безумовно, там будуть різні пакетні гарантії", - мовив Подоляк і додав, що ці питання протягом тижня максимум можуть бути завершені.
За його словами, гарантії безпеки для України — це принципове питання.
"Ми не хочемо отримати Мінськ-3, наприклад, щоб через пару років мати знову ж таки конфлікт з РФ", - сказав Подоляк.
Україна хоче сформувати такі гарантії безпеки, щоб у разі ескалації поруч із українцями стояли інші країни.
"Щодо РФ, для нас важливо, щоб РФ зрозуміла, що якщо вони захочуть напасти, будуть бачити інші країни з потужними арміями", - пояснив Подоляк.
За його словами, йдеться про юридичне право гарантів стати на захист України.
- Раніше радник керівника Офісу президента розповів про падіння позицій Росії у світі після двох місяців війни проти України. Адже за майже два місяці бойових дій Кремль на зовнішній арені зазнав тільки поразки. А Україна та Захід консолідувалися.
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