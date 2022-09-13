Подоляк розповів, звільнення яких міст викличе "ефект доміно" на фронті
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що звільнення Луганська чи Донецька обвалить фронт РФ
Про це Подоляк написав у twitter.
"Звільнення Луганська чи Донецька викличе ефект доміно, обвалить російський фронт і призведе до політичної дестабілізації у РФ. Це реально. Потрібна воля (зброя)", - написав Подоляк.
Він наголосив, що треба захистити об’єкти критичної інфраструктури системами ППО.
"Тому, що Росія воюватиме лише з цивільними", - пояснив Подоляк.
- 13 вересня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, заявив, що деокупація Луганщини розпочнеться з Кремінної, яку залишили росіяни.
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