Окупанти повністю залишили Кремінну, але ЗСУ ще не зайшли, - Гайдай
Деокупація Луганщини розпочнеться з Кремінної. Росіяни повністю залишили місто
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Масштабна деокупація Луганщини розпочнеться з Кремінної та Сватового, росіяни вже почали стягувати техніку ближче до цих міст. Основний удар буде саме там. На сьогодні Кремінна повністю пуста - росармія місто покинула. Там майорить український прапор, який підняли партизани", – розповів очільник Луганської ОВА.
Він додав, що схожа ситуація також у Старобільську.
"А от у Сватовому, рашисти спочатку втекли, але за деякий час повернулися", – зауважив Гайдай.
Крім того, через масштабну втечу окупантів та колаборантів на окупованих територіях дефіцит палива.
- Як ми вже писали, Луганська ОВА готує плани щодо дій після деокупації територій - первинного розмінування, фільтраційних заходів, формування штабів відновлення інфраструктури
- Також Гайдай повідомляв, що на Луганщині окупанти перенесли псевдореферендум на невизначений термін.
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