Окупанти повністю залишили Кремінну, але ЗСУ ще не зайшли, - Гайдай

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Масштабна деокупація Луганщини розпочнеться з Кремінної та Сватового, росіяни вже почали стягувати техніку ближче до цих міст. Основний удар буде саме там. На сьогодні Кремінна повністю пуста - росармія місто покинула. Там майорить український прапор, який підняли партизани", – розповів очільник Луганської ОВА.

Він додав, що схожа ситуація також у Старобільську.

"А от у Сватовому, рашисти спочатку втекли, але за деякий час повернулися", – зауважив Гайдай.

Крім того, через масштабну втечу окупантів та колаборантів на окупованих територіях дефіцит палива.