Ми вже готуємо плани щодо дій після деокупації, - очільник Сєверодонецької РВА
Луганська ОВА готує плани щодо дій після деокупації територій - первинного розмінування, фільтраційних заходів, формування штабів відновлення інфраструктури
Про це в ефірі Еспресо сказав очільник Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко.
"Я очолював Попаснянську адміністрацію в 14-15 роках під час деокупації, у нас уже є досвід щодо забезпечення громадського порядку, щодо фільтрації, щодо відновлення населених пунктів. Буквально вчора у нас була нарада з головою ОВА і ми уже формуємо план щодо певного первинного розмінування, певних фільтраційних заходів, щодо формування штабів відновлення інфраструктури, нормального життя в населених пунктах, які будуть деокуповані. Фактично, ми уже готуємось", - заявив він.
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